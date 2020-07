Al asegurar que no hay autoridad electoral independiente que defienda el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha estado a la altura de las circunstancias y acusó que en el organismo electoral ha estado gente inmoral, oportunista, serviles, obedientes al poder y sometidos a grupos de intereses que han avalado fraudes electorales.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal comentó que espera que el proceso para elección de cuatro nuevos consejeros en la Cámara de Diputados sea transparente y donde se elija a “gente más idónea por su integridad y rectitud”.

“Es un proceso que corresponde a la Cámara de Diputados. Espero que sea transparente, y que se elija a personas, mujeres, hombres, honestos, íntegros, que tengan principios, ideales, que sean verdaderos demócratas porque hay una mala experiencia de la integración del Instituto Electoral en nuestro país".

Y agregó: “Por lo general no ha estado a la altura de las circunstancias, por eso los fraudes electorales, porque no hay autoridad electoral independiente que defienda el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Han estado ahí gentes oportunistas, serviles, obedientes al poder, sometidos a los grupos de intereses creados, gente inmoral, que han avalado fraudes electorales. Entonces que eso no suceda y que lo resuelva la Cámara de Diputados y que sea la gente, repito, más idónea por su integridad, por su rectitud, eso es lo que deseo”.

