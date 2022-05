La mañanera de AMLO, 30 de mayo, minuto a minuto

07:49- Habla de una posibilidad de entregar tierras decomisadas a indígenas a través del programa para devolverle al pueblo lo robado. Destaca los Tianguis del Bienestar, cuyos productos decomisados se entregan a las personas.

07: 47- Cuando se trata de justicia, el dinero no debe ser un obstáculo, no debe usarse como excusa para no cumplir con un derechos de los trabajadores, expresa sobre denuncias de falta de pagos de pensiones.

07:45- Pide López Obrador al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que se dé más seguimiento al tema de la inyección de polímeros en el cuerpo que fue expuesto por una youtuber en la mañanera en días pasados.

07:41- Cuestionado sobre un “cártel de la toga mexicana” que supuestamente involucra a jueces y magistrados, el presidente López Obrador hace el compromiso de que el gobierno, a través de la Secretaría de Gobernación, hará llegar el expediente a las instancias correspondientes.

07:35- López Obrador pide un informe del caso de Elena Ríos, saxofonista de Oaxaca atacada con ácido y “por qué el agresor está en libertad”.

07:32- Habla el Presidente de estructurar bien la Financiera para el Bienestar para que “los paisanos” la usen para el envío de remesas, además de otorgar créditos.

07:29- No queremos que Telecomm desaparezca, no queremos despedir trabajadores que tienen muchos años y vamos a darles más funciones; lo ideal sería fusionar Telecomm con el Banco del Bienestar, puntualiza López Obrador. Señala que el Banco del Bienestar es el que tiene más sucursales en todo el país para beneficiar a los mexicanos con la dispersión de los programas sociales.

07:25- El Presidente hace un llamado a quienes recibieron créditos a la palabra “para que no dejen de abonar”. Como lo anunció la semana pasada, recuerda que Telecomm se convertirá en la Financiera para el Bienestar.

07:20- Al ser cuestionado sobre denuncias de asaltos en carreteras del país, López Obrador responde que su gobierno está “haciendo el trabajo y la Guardia Nacional está en todas las carreteras para que no haya delitos”. Recuerda que en un mes la Guardia Nacional cumple tres años y son más de 100 mil elementos y hace alusión a la extinta Policía Federal porque “ya es distinto, hay protección”.

07:15- Se presentan videos de los avances en la construcción de obras como la refinería Dos Bocas, Tren Maya y Presa Santa María Río Baluarte-Sinaloa.

07:11- Al presentar el “quién es quién en la despensa”, el titular de Profeco asegura que “se empieza a estabilizar el índice nacional de precios al consumidor”: “Estamos ya empezando a ver algún resultado favorable para los consumidores en esta dinámica de alianza con los productores y distribuidores”



07:08- Sheffield informa sobre los precios del gas LP.

07:06- Refiere el titular de Profeco que hay gasolineras que no se dejaron verificar.

07:03- Ricardo Sheffield, titular de Profeco, informa que esta semana también el estímulo fiscal es 100% para todos los combustibles y exhibe a las gasolineras más “careras”.

07:01- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Felicita al Checo Pérez por su triunfo en el GP de Mónaco; al Atlas “que también triunfó” y envía un un abrazo a todos los seguidores del Pachuca.