La mañanera de AMLO, 27 de octubre, minuto a minuto

08:21: Garantiza que se van a seguir recibiendo apoyos tras la extinción de 109 fideicomisos.

08:08: Tras la detención de 6 elementos de la Guardia Nacional por la muerte de una mujer en presa La Boquilla, el Presidente dice que la instrucción desde el principio fue que se investigara y se castigara a los responsables. “Nosotros no vamos a encubrir a nadie, no hay impunidad en este gobierno”, declara.

08:04: “Ya la gente está muy avispada”, señala y niega una reunión con la Alianza Federalista “porque no hay materia”. “Yo no voy a permitir que utilicen la institución presidencial, hay que buscar la investidura (...) es una actitud propia de la temporada electoral”, señala.

Refiere que están buscando agruparse en contra de su gobierno y están “desatados”.

08:00: Están en su derecho, dice el Presidente sobre los integrantes de la Alianza Federalista que amagan con una ruptura del pacto federal y dice que "no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal".

07:58: Sobre los casos de Covid-19 en el Senado, López-Gatell dice que tras la sesión de la semana pasada, se corroboró la compatibilidad de los recintos con la Secretaría de Salud. El senador que murió por coronavirus no se pudo haberse contagiado ese martes en el Senado, puntualiza López-Gatell.

07:52: “El cubrebocas se ha sobreestimado, no estamos diciendo que no lo recomendemos (...) es un elemento auxiliar (...) no tienen una utilidad importante para protegernos a nosotros mismos”, dice el subsecretario de Salud.

“Hay que estar muy concientes que no nos ayuda como barrera protectora en lo individual, lo seguimos recomendando”, apunta.

07:44: López-Gatell señala la modalidad que el gobierno de México involucra a los ciudadanos en la pandemia. Ejemplifica que en países de Europa y de América Latina se recurrió a un modelo de coerción para reducir la movilidad. "Hay una gran diferencia entre responsabilizar a las personas del control epidémico y vincular a las personas a ser parte de la solución", refiere.

07:40: El canciller destaca un reinicio exitoso de la fase 3 en Estados Unidos de la vacuna AstraZeneca; un avance en la vacuna Pfizer y en la dosis de CanSinoBio.

07:38: El mejor escenario es que se tenga una vacuna hasta finales de diciembre, y el peor es que se tenga hasta finales de marzo, indica Ebrard.

07:35: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, apunta que México promueve con otros países que la ONU pueda ocuparse de la recuperación económica. Añade que se tiene contemplado que en 2021 haya una asamblea general extraordinaria para saber qué se va a hacer con la recuperación económica.

07:35: Pide a la población mantener conciencia del riesgo y seguir las medidas de higiene.

07:29: Destaca la importancia de la salud sectorial, a cargo de Jorge Alcocer, y pide llamar al 911 para saber la disponibilidad de camas.

07:27: Destaca una guía que permite detectar los casos y otra para la articulación de estrategias prioritarias.

07:24: Lo más importante, además de reducir la transmisión, es también lograr que las personas enfermas lleguen lo más oportunamente a los hospitales, señala. Pide a las personas que si tienen síntomas de Covid-19, acudir a atención médica.

07:21: López-Gatell dice que para el gobierno no hay distinción de estados en la ayuda y destaca la coordinación con los mandatarios de las 32 entidades.

07:17: A petición de la ayuda del gobierno de Chihuahua, el subsecretario de Salud dijo que identificaron necesidades en personal médico y paramédico; hospitales móviles que fueron trasladados por el Ejército; y camas. Destaca que el IMSS acondicionó camas para atender situaciones Covid, además que se destinaron ventiladores, insumos y el Insabi facilitó contratos a personal en el estado.

07:12: Refiere que en el país van 895 mil 326 casos confirmados y 89 mil 171 muertes por coronavirus.

07:08: Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presenta el semáforo epidémico de México.

07:06: Jorge Alcocer, secretario de Salud, dice que ante la pandemia por coronavirus, no vivimos condiciones que no son equivalentes como las de Europa.

