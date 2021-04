La mañanera de AMLO, 24 de marzo, minuto a minuto

09:16: “Los queremos mucho” a los bolivianos, dice López Obrador. Termina la conferencia.

09:12: “Yo no quiero pasar a la historia como un presidente que no quería que se violaran los derechos humanos, que sin embargo, sólo hubo un caso ¡No! No queremos ni un solo caso”. Recuerda que se le declaró “la guerra” al narcotráfico y que eran más los muertos que los heridos porque los remataban.

09:09: El Presidente de México dice que su gobierno apuesta a la vía pacífica y a llevar a cabo una revolución de las conciencias. Señala que surgen organizaciones no gubernamentales “que de una u otra forma reciben apoyo de transnacionales y hasta de gobiernos extranjeros”.

09:04: En los gobiernos anteriores se permitieron las masacres y los defensores de derechos humanos “de la llamada sociedad civil” se quedaron callados, incluso los organismos de la ONU, dice López Obrador.

“Lo que les urge es tener pretextos para señalar que somos iguales, y eso no”, señala.

09:01: Sobre una supuesta ejecución del Ejército cometida contra un joven en Nuevo Laredo, Tamaulipas, López Obrador dice que “se va a informar sobre eso”, aunque ya se les está atendiendo a los familiares.

“Nosotros no permitimos la represión, no somos iguales a los gobiernos anteriores (...) no somos autoritarios, represivos, el Ejército mexicano está cuidando y protegiendo los derechos humanos”, declara.

08:59:López Obrador pide un informe a Murat y al presidente municipal de Ayutla sobre la situación del agua.

08:57: Tengo entendido que pobladores de Ayutla están aceptando llegar a un acuerdo, dice el Presidente de México. Afirma que constantemente está en la zona y no permite que le mal informen.

08:50: “Tengo otros datos”, responde López Obrador sobre la falta de agua en Ayutla y menciona que hay un problema entre comunidades indígenas. Destaca que el gobernador Alejandro Murat ha buscado un acuerdo.

08:47: López Obrador pide al canciller Ebrard que explique cómo México apoyó a Evo Morales, para que recibiera asilo en nuestro país. Ebrard destaca la ayuda del presidente de Argentina, Alberto Morales, y señala que Paraguay "fue clave".

08:44: “Fue un milagro, se trató de una hazaña del pueblo de Bolivia el que ustedes estén aquí”, dice López Obrador a Luis Arce. Destaca la labor de la embajadora de México en Bolivia para apoyar al presidente Evo Morales “en circunstancias difíciles”.

08:42: Destaca que en los próximos días llegan más de 2 millones de vacunas de Estados Unidos porque se tienen buenas relaciones con los países.

08:40: López Obrador dice que Pfizer se ha portado bien con la entrega de las dosis convenidas.

08:38: Se hace un enlace al aeropuerto de la Ciudad de México por la llegada de 170 mil 625 vacunas de Pfizer.

08:36: Vamos a seguir garantizando que se cuiden los recursos naturales y que se cuide la vida, no se van a entregar nuevas concesiones y en el tiempo que llevamos, se han cancelado concesiones porque los que las tenían, siempre lograban que se les condonaran los impuestos, dice el presidente López Obrador. “Esas concesiones las están devolviendo y se están recuperando para la nación”, agrega.

08:32: Estamos cuidando la materia prima, el petróleo, refiere. Dice que en el tratado con EU se acordó que el manejo de los recursos naturales de México, “es una decisión soberana de los mexicanos”.

08:29: Estamos limpiando a Pemex, dice López Obrador y agrega que se tomó la decisión de no producir más allá de lo que se necesita para el abasto interno. “Vamos a dejar la herencia a las nuevas generaciones”, apunta.

08:26: Vamos a seguir revisando la importancia, para nuestra economía, de explotar el litio, dice López Obrador. Señala que en el periodo neoliberal se entregaron concesiones “en demasía” para especular en el mercado financiero.

08:25: El objetivo del golpe de estado era el control del litio, menciona el Presidente de Bolivia.

08:22: Arce señala que Bolivia avanzaba en la industrialización del litio, con una empresa alemana, y en la minería, pero llegó el golpe de Estado y protestas.

08:12: El Presidente de Bolivia destaca la redistribución del ingreso como parte de su plan económico, en un país con recursos naturales y que tiene excedentes. Generar excedentes, el estado se apropia y se distribuye, resume su plan económica.

}

08:09: Luis Arce recuerda cómo mantuvieron contacto con China y Rusia para acceder a las vacunas contra coronavirus porque Covax les proporcionaba poca cobertura. Si no hay pruebas, uno no puede saber el avance real de la enfermedad, agrega.

08:03: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, destaca la presencia de “los hermanos de Bolivia”. Refiere los acuerdos para adquirir vacunas contra Covid-19 y menciona que se ha promovido que las patentes de las farmacéuticas sean liberadas.

Señala el convenio con AstraZeneca para compartir el desarrollo de la vacuna, sin fines de lucro para ponerse a disposición de los países que pudieran producirla.

08:02: Todavía hay muchos países que no tienen ni una sola dosis contra el coronavirus, dice López Obrador. Destaca la vacuna de AstraZeneca que se envasa en nuestro país y refiere que entre domingo y lunes llegarán a México 2.7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, provenientes de Estados Unidos, como parte del acuerdo con ese país.

08:00: El Presidente de México recuerda que presentó ante la ONU una resolución para evitar el acaparamiento de las vacunas, “pero no es suficiente”.

07:56: Van bajando los contagios, pero tenemos que apurarnos para vacunar y si hay una tercera ola, ya nos agarre vacunados, sobre todo a los adultos mayores, dice López Obrador. Tomamos la decisión de ampliar la vacunación, señala. "Vamos a incrementar el número de vacunados diarios", con las Secretarías de Defensa y Marina, añade.

07:54: El Covid nos demandó más atención, incluso más presupuesto dice y espera que terminando de aplicar las vacunas, “vamos a utilizar toda la infraestructura y no vamos a despedir a los que contratamos por la pandemia”. Vamos a seguir fortaleciendo el sector salud, agrega.

07:50: López Obrador pide a Jorge Alcocer, secretario de Salud, atender a personas enfermas con chagas en Yucatán. Señala que se están rehabilitando hospitales en el estado. Refiere que antes de la pandemia se inició un plan para mejorar el sistema de salud "que había quedado tirado".

07:48: Las relaciones entre México y Bolivia se mermaron, pero estar acá es para recuperar la hermandad entre ambos pueblos. “Somos muy parecidos, mexicanos y bolivianos”, señala Arce.

07:46: Estamos muy contentos de estar aquí con el presidente Arce, dice López Obrador. El mandatario de Bolivia destaca las relaciones con México y cómo la embajadora de México en ese país le ayudó durante "el gobierno de facto".

07:44: “Fue pasajero”, dice el Presidente de México sobre el golpe de Estado en Bolivia.

07:38: López Obrador destaca “una hazaña del pueblo de Bolivia” y que “es admirable lo que hicieron durante la Presidencia de Evo Morales”. Menciona que hubo crecimiento económico sostenido, recuperaron sus recursos naturales y hay el bienestar del pueblo.

07:36: Es simbólico venir al país que se solidarizó con el proceso en Bolivia, recuperamos nuestra democracia, dice Arce al agradecer a López Obrador.

07:35: Arce dice que tras el golpe de Estado en Bolivia, quedó un “país quebrado, destrozado y que hoy nos toca construir”. Menciona la solidaridad que recibió de México al sufrir persecución política.

07:33: El presidente de Bolivia señala que redujeron la pobreza extrema, de 38% a 15%.

07:30: Arce destaca “la doble felicidad” de estar en México. Estuvimos acá tratando de acomplarnos a la vida que nos esperaba, dice y destaca la solidaridad que recibió del pueblo mexicano, además que comió tacos y tortas en la calle.

07:29: Destaca la presencia de Arce porque mañana, en Champotón, Campeche, se rendirá un homenaje a los pueblos indígenas, “que representan la dignidad de un pueblo que lucha por la justicia, por las libertades, por la democracia y por hacer valer la soberanía de los pueblos y de las naciones”.

07:26: López Obrador señala que hubo acoso y agresiones contra Evo Morales y cómo México ofreció asilo.

07:23: Inicia la conferencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador está acompañado de Luis Arce, mandatario de Bolivia.

El Presidente de México señala que Arce demostró una nueva manera de gobernar “en favor del pueblo y en favor, en especial, de los más pobres”.