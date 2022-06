La mañanera de AMLO, 23 de junio, minuto a minuto

09:11- “Con serenidad y paciencia, diría Kalimán”, dice López Obrador al ordenar los lugares para que los reporteros pregunten en la mañanera. Termina la conferencia.

09:10- Pide el Presidente revisar el caso del empresario Alejandro del Valle, señalado de abuso sexual.

09:06- La política es priorizar, pero no quiere decir que no estemos atendiendo los feminicidios; vamos de acuerdo a lo que consideramos de interés para toda la sociedad, expresa.

09:04- “Que te quede claro que todos los días estamos trabajando y no hay impunidad”, dice López Obrador a la cronista Frida Guerrera, quien pidió informar y atender todos los casos de feminicidio.

08:56- Ante dudas de la muerte de “El Mijis”, el subsecretario de Seguridad indica que “tenemos una instrucción muy precisa del presidente López Obrador de ir a fondo en este tema y no descartamos ninguna línea de investigación”.

08:51- Critica el Presidente que el periodista Carlos Loret de Mola escriba sobre las reuniones de seguridad que tiene todas las mañanas. Invita a que los asistente a la mañanera reporten sobre lo que hacen en estos encuentros.



08:50- “Sí, está cara la carne pero con ustedes ni habría”, ironiza López Obrador sobre los conservadores.

08:47- Expresa que sus opositores quisieran decir de su gobierno: “No estamos igual estamos peor”.

08:44- Cuenta que en la oposición ha sido testigo de diversos fraudes electorales: Eso era lo que imperaba y tenía que ver con las componendas políticas que se establecían abajo. “El caso más evidente que no lo van a poder tapar es el de García Luna porque se fue normalizando toda esa práctica”, agrega.

08:38- El presidente López Obrador recuerda que hay investigaciones en México sobre el caso de García Luna. Reitera que en el caso de los jesuitas asesinados, “se va hacer una investigación a fondo”. Cuesta mucho trabajo, que se entienda porque es un asunto muy polémico, lo que es separar la responsabilidad estatal de la federal; se me hace muy ruin que se da un hecho como este y “estos hipócritas” voltean a ver hacia nosotros y hacia mí, expresa.

08:36- Llevo años recorriendo el país, he recogido los sentimientos de la gente, expresa.

08:31- Nosotros no vamos a modificar nuestra estrategia de seguridad, reitera el Presidente y sostiene que “el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias los que lleva a unos a tomar el camino de las conductas antisociales; sí creemos en la readaptación”.

“Si hay casos de extremismo en violencia es porque hay trastornos que originan la droga y otros elementos, pero el ser humano es bueno por naturaleza”, declara.

08:30- “Están defendiendo una estrategia fracasada, quieren que usemos toda la fuerza del Estado, que no nos tiemble la mano y que se aplique la ley del talión; ojo por ojo, diente por diente, eso es la esencia del pensamiento conservador, eso es lo que llevó a Calderón a declarar la guerra”, expresa.

08:24- López Obrador destaca que “ya hay un número considerable” de niños de 5 a 11 años registrados para recibir la vacuna contra Covid-19: Es muy probable que este fin de semana empiece.

08:21- El subsecretario Mejía Berdeja destaca acciones contra la violencia en Sonora y una actuación “contra todos los grupos” de la delincuencia que están en disputa.

08:20- El Presidente destaca trabajos en Sonora para garantizar la paz y la seguridad “porque si nos está preocupando en violencia”.

08:14- Acusa que los medios están en su contra. “Vamos bien y lo puedo probar hasta con números, y desde luego que vamos bien porque yo tengo comunicación con la gente”, declara.

08:12- No vamos a cambiar la estrategia de seguridad, sigan con su campaña de desprestigio, dice a sus opositores.

Somos completamente diferentes a Salinas, a Zedillo, a Calderón, a Fox, a Peña Nieto, declara.

08:10- “Cuando me dicen ‘cambie la estrategia’ de seguridad’ ¡No! Son dos cosas; atender las causas porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia y cero corrupción y cero impunidad”, expresa.

08:09- Cuestionado sobre un video viral que circuló en redes sociales en el que supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación dicen que no se van de Volantín, López Obrador responde: “Es lo mismo, tenemos que seguir insistiendo que se puede ser feliz trabajando honradamente y con las oportunidades que ahora se tienen para los jóvenes”.

08:08- Acusa que en el periodo neoliberal se perdieron valores, se afectó el tejido social y se quería hacer creer que lo importante era lo material: “Hay que insistir en que siendo buenos podemos ser felices”.

Reprocha que a sus opositores les extraña que vean “como una desproporción, un dislate” su estrategia de abrazos, no balazos. Menciona que el gobernador de Texas tiene un pensamiento conservador.

08:04- Al comparar el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas con el gobierno de Calderón, López Obrador acusa que “con cinismo” y “cretinismo” lo critican.

“Me pareció equilibrado el mensaje del Papa”, dice por el mensaje de Francisco, quien lamentó el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra de Chihuahua.

08:01- Sostiene López Obrador ha logrado una contención de los homicidios dolosos en comparación con Calderón y pregunta: “¿En este tiempo, el asesinato de mujeres se clasificaba como feminicidio?”.

07:57- López Obrador: “Dicen que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta y Calderón no recibió así”. Acusa que antes la estrategia era “combatir la violencia con la violencia” y “mátalos en caliente”. Menciona el nombre de Genaro García Luna, que está preso en EU.

07:53- Al ser cuestionado si cambiará su estrategia de seguridad ante el asesinato de dos jesuitas y el aumento de violencia en el país, el Presidente responde: “No , este es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad”. Culpa a las administraciones pasadas de la actual violencia.

07:52- Es seguro que los propios jesuitas de la Sierra de Chihuahua saben todo y con mucho cuidado pueden ayudar, dice López Obrador al que se investigue si había “acuerdos” de “El Chueco” con autoridades.

07:47- Luego de que el Papa Francisco lamentara el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, López Obrador dice que coincide con los dichos del sumo pontífice: “La violencia no resuelve los problemas”.

07:47- Reitera López Obrador su pésame a los jesuitas por el asesinato de dos sacerdotes e indica que “se va a hacer una investigación a fondo” porque “es inaceptable y además muy sospechoso el que una persona así (El Chueco) llevara una vida tan normal (...) además era patrocinador de un equipo de beisbol”. Hay que ver con quién había acuerdos. agrega.

07:46- El subsecretario de Seguridad presenta una boleta de búsqueda de “El Chueco” con las que se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos por el asesinato de dos jesuitas y un guía de turistas en Chihuahua.

07:42- Sobre el “muy reprobable y lamentable” asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turtistas en la Sierra de Chihuahua, el subsecretario de Seguridad destaca un “operativo suficiente” para dar con la ubicación con “El Chueco”, homicida de las tres víctimas. Señala que los cuerpos ya fueron recuperados.

La instrucción precisa de López Obrador sobre el asesinato de los jesuitas y un guía de turistas es ir hasta las últimas consecuencias, dice al destacar que se emitió una alerta migratoria por si “El Chueco” pretendiera salir del país.

07:40- El subsecretario destaca una “sentencia histórica” de 230 años contra cinco personas por el delito de secuestro.

07:37- Mejía Berdeja destaca las vinculaciones a proceso, como la de un hombre que asesinó a su hijastro en el Estado de México.

07:31- Sobre el linchamiento del joven Daniel Picazo en Puebla, el subsecretario de Seguridad indica que hay nueve hombres detenidos. Menciona otras detenciones de integrantes de la delincuencia, generadores de violencia, un multihomicida, así como las acciones permanentes de las Fuerzas Armadas para la localización de drogas.

07:29- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta el informe Cero Impunidad. Destaca detenciones de integrantes de Los Ciclones, vertiente del Cártel del Golfo: Todas las cabezas de este grupo criminal están detenidas. También destaca la detención del “heredero directo” de Los Zetas en Tamaulipas.

07:26- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Destaca el reporte Cero Impunidad “porque no solo es combatir la corrupción, sino también acabar con la impunidad, el que no haya asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia porque ese es un problema de fondo que se fue arraigando en el país”. No había línea divisoria entre autoridad y delincuencia, expresa y añade que aunque no le gusta a los conservadores, “el ejemplo más claro es lo de García Luna” .

