La mañanera de AMLO, 2 de diciembre, minuto a minuto

07:48: El Presidente dice que como hay libertad, cualquiera puede hacer su encuesta y la suya, que la hace la Secretaría de Gobernación, la dará a conocer permanentemente.

Ante el cuestionamiento de la encuesta: “¿Qué calificación le daría el Presidente?”, refiere que la calificación promedio es de 6.6 y destaca que es mejor que la administración anterior.



07:36: Presenta los datos de una encuesta, de cómo se informa la gente, si le interesa la política, cuál es su situación económica actual, candidaturas, elecciones de 2018, revocación de mandato, entre otros temas.

07:33: Dice que “tiene otros datos” y que con una encuesta telefónica los datos arrojan que tiene 71% a favor de que continúe y no renuncie.

07:30: “Vamos avanzando bien, no voy a permitir que se manipule la investidura presidencial con propósitos políticos, con propósito electorales”, dice sobre un señalamiento de crisis de la Alianza Federalista.

07:28:

-"¿No cree usted que si usara el cubrebocas, sería como un ejemplo para los demás ciudadanos?, le preguntaron.

-"Me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable. Hay otras medidas. Yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros”, responde.

07:25: López Obrador dice que se guía de los encargados para llevar la estrategia de la pandemia, además que sigue las recomendaciones sanitarias y rechaza las imposiciones, al ser cuestionado sobre la recomendación de la OMS a políticos, del uso de cubrebocas. Refiere que guarda la sana distancia “que es lo más importante”.

“A veces tengo que subir el vidrio. A mis adversarios no les gusta, pero es parte del cuidado, Sí tomo mis medidas, mi precaución, actuó de manera precavida”, señala.



07:16: Zoé Robledo informa que la plataforma para solicitar el apoyo ya está disponible, a partir de las 09:00 horas: deudoscovid.gob.mx. Detalla el proceso para pueden solicitar el dinero para gastos funerarios.

07:12: Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recuerda el apoyo de 11 mil 460 pesos para familiares de personas que han muerto por coronavirus. “Es solidario, es universal y es directo”, dice. Agrega que el trámite es voluntario

07:10: Inicia la conferencia. El Presidente recuerda que se decidió apoyar a familiares de personas que han muerto por Covid-19 y hoy inicia el programa de inscripción para recibir los apoyos para gastos funerarios.

06:55 Se espera que en breve el presidente Andrés Manuel López Obrador inicie su conferencia.