La mañanera de AMLO, 11 de noviembre, minuto a minuto

07:46- Mantenemos el compromiso de que el Tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023, reitera el director de Fonatur a López Obrador. Se presenta un video resumen de lo que significa el Tren Maya.

07:43- El Tren Maya no será un problema eléctrico, al contrario, ayudará a que no haya más apagones, dice Javier May al destacar también el programa Sembrando Vida y nuevas áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas promesa. El Tren Maya es el primer generador de empleos en el sureste, señala.

07:39- Javier May, director de Fonatur, destaca ante López Obrador los avances en la construcción del Tren Maya, que será “amigable con el medio ambiente”. El primer tren del Tren Maya se entregará el 9 de julio de 2023, dice el director de Fonatur.

07:34- El secretario de Defensa destaca la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional en Yucatán y las acciones de las Fuerzas Armadas.

07:28- Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, asegura que en Yucatán ha bajando la trata de personas, el robo a casa habitación y robo en transporte, pero homicidio doloso y extorsión tienen una tendencia a la alza.

07:27- Tenemos toda la disposición de trabajar en Yucatán en equipo, dice el gobernador Mauricio Vila a López Obrador.

07:23- También menciona el gobernador proyectos para mejorar el transporte público en Yucatán, como el ie-Tram, que va a conjugar con el Tren Maya.

07:17- Mauricio Vila que se rescató el hospital de Ticul. Destaca ante el presidente López Obrador la construcción del Tren Maya. Destaca la construcción de otros proyectos para el desarrollo del sureste como “la llegada del gas natural”.

07:14- El gobernador panista destaca la coordinación con otras dependencias para que haya seguridad en el estado y se pueda acceder a justicia más rápida.

07:11- Vila resalta que Yucatán tiene la única policía estatal con un salario por encima del nivel nacional y otras prestaciones para los elementos como afiliación al Infonavit y becas para sus hijos.

07:07- El gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, destaca ante López Obrador las acciones de seguridad en el estado: Es el primer lugar con la menor incidencia delictiva en todo el país.

07:04- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Mérida, Yucatán. Con el gobernador Mauricio Vila hemos trabajado de manera coordinada en beneficio del pueblo de Yucatán, dice. Es un estado ejemplar, modelo porque es el que tiene menos incidencia delictiva, señala.