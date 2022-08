La mañanera de AMLO, 11 agosto, minuto a minuto

07:28- Destaca Mejía Berdeja la detención de generadores de violencia en distintos estados.

07:26- Sobre el caso de San José de Gracia, informa el subsecretario de Seguridad de la detención de siete personas, así como el aseguramiento de armamento.

07:23- Sobre los trabajos para detener a “El Chueco” por el asesinato de dos jesuistas y un guía de turistas, el subsecretario de Seguridad informa de la detención de “El Shakira”, “primo y hombre de confianza”; van 18 detenidos. Informa de la detención de un secuestrador y un feminicida.

07:20- Mejía Berdeja destaca detenciones de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y la

liberación de una mujer en Tenancingo; la detención del “El Chester”, presunto homicida de elementos de la Fiscalía mexiquense.



07:15- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presenta como cada jueves el informe Cero Impunidad. Destaca las detenciones de integrantes del “Cártel Inmobiliario” de la Ciudad de México.

07:15- Van a seguir realizando intentos, dice el secretario de Defensa.

07:11- Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, informa que han bajado los niveles de agua en los pozos, aunque no se ha llegado al nivel óptimo para que entren los rescatistas. Destaca que rescatistas han hecho cuatro descensos y encontraron que no hay condiciones para alcanzar.

07:08- Velázquez menciona una segunda etapa en los trabajos de rescate. Señala que evalúan trabajos de buzos con mineros voluntarios: “Ojalá que hoy pueda ser”. Vamos a ver si hoy pueden ingresar los buzos y de manera inmediata puedan ingresar los rescatistas, dice la coordinadora de Protección Civil.

07:04- Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, destaca los trabajos de rescate y la protección a familiares y rescatistas. Señala que a pesar de las dificultades del clima, “estamos entregados y muy comprometidos y no nos vamos a ir hasta que no rescatemos a los mineros; jamás se han suspendido las labores y no hay ningún riesgo de colapso''.

07:01- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Destaca la presencia de autoridades y los trabajos para rescatar a 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Lamenta que “de mala fe” se haya dicho que se han detenido las labores de rescate. Estamos trabajando día y noche, indica.