A menos de un mes de la jornada electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la población de la Ciudad de México se ha ido volviendo más conservadora y aseguró que la capital del país “es la sede de los fifís”.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que durante la política neoliberal, está ideología se apoderó de los universidades de la capital del país, en donde también, señaló es donde se concentran la mayoría de los medios más importantes de México.

El Mandatario federal señaló que en la Ciudad de México hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas.

Lee también Xóchitl Gálvez tiene “jale” con los “fifís”: AMLO

“Últimamente, porque no era así, la Ciudad de México, la gente se ha ido volviendo más conservadora. La Ciudad de México, era una ciudad de vanguardia en lo político. Siempre, bueno, aquí me eligieron, a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco y siempre me han apoyado, siempre, la gente de Iztapalapa me sacó adelante.

“Aquí es donde hay más clase media porque la gente aquí tiene más posibilidades de ingreso, aquí se ha combatido mucho la pobreza, entonces hay sectores, no toda la clase media, no se trata de decir toda la clase media, pero hay sectores de la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas, y también es aquí es la sede de los fifís. Ni modo que va a encontrar a un junior como Claudio X. González en un estado de la República”, dijo.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que la gente que vive en la Ciudad de México es la que necesita más protección porque “está más sometida a fuertes campañas de manipulación”.

Lee también Hay sectores de la clase media que se comportan peor que los "fifís": AMLO

Acusó que con la política neoliberal también esta ideología se apoderó de las universidades, entre ellas, la UNAM.

“Porque no solo fue la política económica, sino fue el afán privatizador en todo, por eso no hablo de una crisis, sino de una decadencia porque tuvo que ver con todos los ámbitos. Está ciudad tan abierta, tan progresista, también tiene el problema de que aquí es donde se concentran los medios de manipulación más importantes del país.

“La gente porque me preguntan `¿Por qué le dedica tanto tiempo a hablar de los medios de aquí y no a los medios de los estados?´ Ahh, porque aquí es donde está el asunto y donde la gente es donde necesita más protección, está más sometida a fuertes campañas de manipulación”, dijo.

🗣️ “La gente en la CDMX se ha ido volviendo más conservadora, la CDMX era una ciudad de vanguardia en lo político siempre”, dijo el presidente López Obrador #LaMañaneraDeAMLO pic.twitter.com/kCnrP7jk51 — El Universal (@El_Universal_Mx) May 8, 2024

Lee también De pobres y ricos, fifís y chairos, de eso tratará "¡Que viva México!", cuenta Damián Alcázar

























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot