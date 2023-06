El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Xóchitl Gálvez Ruiz tiene “mucha fuerza” y “jale” con los “fifís” y con la oligarquía.

El presidente López Obrador dijo que la senadora del PAN fue asesorada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, una organización de abogados que litiga en contra de las obras y las políticas del Ejecutivo, para obtener un amparo con el objeto de que le dieran derecho de réplica en la conferencia mañanera.

“Pero quienes le ayudaron en la elaboración del amparo, en las gestiones, trámites, las influencias, pues fue este grupo; eso es lo último que sé de ellos, por eso esta señora tiene mucha fuerza en los de arriba, en la oligarquía si tiene muchísimo jale, en los fifís o con los aspirantes a fifís que son pocos, son una minoría”.

En conferencia de prensan, el Mandatario dijo que en la época de la oposición al presidente Francisco I Madero, los “fifís” eran los de su clase, puro junior que quemó la casa de la familia Madero.

“(Santiago) Creel puede sentirse fifí por su familia, por su abolengo oligárquico del Porfiriato. Los Creel estuvieron siempre han estado en la política en la época de Porfirio Díaz, Enrique Creel fue gobernador de Chihuahua… su suegro era Luis Terrazas, Terrazas no es de Chihuahua, Chihuahua es de Terrazas”.

Sin embargo, el Presidente de la República criticó a otras personas que “primo hermano de dónde vas a salir fifí, pero se sienten fifís, no, no, no, son otras cosas”.

Con información de Pedro Villa y Caña