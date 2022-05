La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia Lopez Rabadán, planteó que Claudia Sheinbaum se separe de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para que se realice una investigación objetiva del colapso en la Línea 12 del Metro, luego que una filtración del tercer informe de DNV reveló que problemas en el diseño, fallas en inspecciones y falta mantenimiento, provocaron el siniestro que dejó un saldo de 26 personas muertas y alrededor de 100 lesionadas.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta señaló que la negativa de la jefa de Gobierno a hacer público el tercer informe del derrumbe de la Línea 12 revela que no le importa encontrar la verdad, no quiere que haya justicia y no siente dolor por las víctimas, además de que evidencia que Morena detesta la transparencia.

Kenia Lopez Rabadán acusó a Claudia Sheinbaum como la responsable del colapso de esa línea del Metro “y por eso no quiere que se sepa la verdad y pretende peritajes a modo donde le quiten la responsabilidad”.

Reiteró que al rechazar este informe lo que busca es la opacidad y encubrir sus corruptelas.

“La señora Sheinbaum debería separarse del cargo como jefa de Gobierno, no puede ser juez y parte, la información que tiene ese tercer informe es de interés nacional, es de interés público, es de interés de los mexicanos y ese interés nacional y ese interés del pueblo de México está por encima de las vulgares ambiciones políticas de la jefa de Gobierno, por supuesto que debe de dejar la jefatura de Gobierno para que se haga una investigación objetiva, claramente, no hay condiciones hoy para creerle a la jefa de Gobierno”.

La legisladora panista reprobó que hasta la fecha ningún funcionario haya sido sometido a proceso por lo ocurrido en la Línea 12 y, al contrario, se premie con un cargo honorífico en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a Florencia Serranía, exdirectora del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

