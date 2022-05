"A un año de la tragedia de la línea 12 del Metro, para la Ciudad de México y el país entero existe luto no solo por los 26 muertos y 98 lesionados sino porque a la fecha no hay investigaciones que nos lleven a señalar a los responsables de lo ocurrido", señaló la secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras, al tiempo que responsabilizó a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de la inseguridad que prevalece en el transporte público.

En un mitin realizado afuera de las oficinas de la jefatura de gobierno para protestar por la falta de respuesta y exigir justicia para las víctimas, Díaz Contreras lamentó que prevalezca corrupción e impunidad al no haber detenidos.

“Los principales responsables intelectuales por omisión, por opacidad o por no garantizar la justicia son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Mario Delgado”, aseveró.



En el evento al que llevaron coronas en señal de luto, la perredista dijo que no basta con otorgar recursos económicos a los afectados porque no es la forma de solucionar la ausencia y el haber roto con los sueños de 26 personas fallecidas y de otros más que quedaron con alguna discapacidad, sin un acompañamiento integral que les permita seguir con su vida.

Dijo que es una pena que la empresa que se comprometió a continuar con las obras, a la fecha no han terminado y aún siguen siendo beneficiadas por el gobierno de la Ciudad de México en otro tipo de trabajos, “es un gobierno fracasado”, apuntó.

En tanto, la secretaría Nacional de Igualdad de Género, Karen Quiroga, lamentó que a un año de la tragedia no haya claridad en las cuentas, no hay diálogo con las víctimas, no hay una ruta de justicia para la gente.

“Exigimos justicia para las víctimas, claridad en las cuentas y seguridad en la rehabilitación de la Línea12 del Metro”, recalcó.

ardm/rmlgv