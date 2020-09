La senadora Kenia López Rabadán (PAN) sostuvo que "no me van a callar", las senadoras de Morena que exigen sea destituida como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

En conferencia de prensa, la senadora de Acción Nacional dijo que si la mayoría "toman la decisión de materializar el autoritarismo, evidenciarán una vez más eso que nosotros hemos dicho: No aceptan la crítica que es para una institución que debiera ser autónoma, para proteger los derechos humanos de los mexicanos, no al Presidente, ni a los secretarios de Estado".

El pasado 10 de septiembre, senadoras de Morena exigieron que sea destituida López Rabadán de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, luego de que ella y otras panistas reprobaron la conducción del organismo que ha llevado a que feministas hayan tomado instalaciones de la CNDH.

"No me van a callar y seguiré luchando por esas víctimas que hoy reclaman justicia, y porque los derechos humanos de los mexicanos se respeten", dijo a los periodistas.

Afirmó que "necesitamos una Comisión Nacional de Derechos Humanos autónoma, independiente, que tome decisiones y que emita recomendaciones a favor de las y los mexicanos".

Señaló que Acción Nacional observa que "las víctimas están hartas de que les den atole con el dedo, están hartas de solamente discursos y no obtener justicia".

Agregó que "a las víctimas que hoy reclaman justicia, desde el PAN les decimos: no nos van a callar y seguiremos trabajando respetuosamente, sí, pero también enfáticamente para defender los derechos de las y los mexicanos.

Lamentó que los derechos humanos están altamente violentados; “la verdad es que las mujeres se sienten inseguras y no solamente es un sentimiento, se materializa con el aumento de feminicidios”.

López Rabadán expuso que ante la conducción de la CNDH, "lo que pedimos es legal y ético", y si la reacción es "autoritaria, la verdad es que demostrarán una cara terrible en este cuerpo colegiado".

Sostuvo que "yo no me voy a amedrentar ante sus amenazas, yo no me voy a callar y yo seguiré trabajando a favor de las víctimas de este país porque merecen justicia y merecen que haya voces en este cuerpo colegiado de la oposición y también del partido oficial que las defiendan, porque están cansadas ya de no tener instituciones sólidas".

lsm