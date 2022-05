Juez frena tramo 5 del Tren Maya; Fonatur dice que la obra va

Un juez federal concedió la primera suspensión definitiva para detener, por tiempo indefinido, las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya, que se ubica entre Playa del Carmen y Tulum.

El juez Primero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva a uno de los amparos promovidos por grupos ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya, una de las obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se concede a J.G.U.B., G.D.M. y V.F.D. la suspensión definitiva de los actos que reclama al Fondo Nacional de Fomento al Turismo [Fonatur] y Fonatur Tren Maya, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los motivos expuestos en el considerando octavo”, señala la síntesis del resolutivo.

Fuentes federales informaron que los efectos de la medida son los mismos que la suspensión provisional que el juez concedió en el mismo juicio de amparo 884/2022.

Es decir, se trate de frenar la ejecución de las obras relacionadas con la “construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique ejecución material” del Tren Maya.

La resolución del juez puede ser impugnada mediante un recurso de revisión y, de presentarla, será un Tribunal Colegiado del estado el que resuelva si mantendrá vigente o no la medida.

Las suspensiones provisionales concedidas por el juez en este y otro amparo similar ya fueron confirmadas por el Tribunal Colegiado por la falta de la manifestación de impacto ambiental (MIA) de la megaobra, misma que en el caso del Tramo 5 está a consulta pública entre el 23 de mayo y el 17 de junio.

Si de la consulta pública las autoridades obtienen la MIA, pueden presentarla al juez para intentar convencerlo de revocar la suspensión definitiva y, eventualmente, negar el amparo solicitado.

A pesar de que la suspensión definitiva ordena a Fonatur y Fonatur Tren Maya no ejecutar obra alguna, no abarca así a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

El contrato para el Tramo 5 Sur fue adjudicado al consorcio Grupo México y Acciona Infraestructuras, por lo que la suspensión sí obliga a estas empresas frenar las obras.

Al tratarse de un proyecto de construcción prioritario para la administración pública, López Obrador ha acusado que las organizaciones ambientalistas que están en contra del Tren Maya y han tramitado amparos, son financiadas por el gobierno de Estados Unidos.

Desde abril pasado, el Titular del Ejecutivo federal reclamó que cuando su gobierno cuestionó a Calica, empresa estadounidense que tiene una concesión para extraer materiales en esa zona, esas organizaciones no se manifestaron en contra.

“Lamentablemente desde hace muchos años y nunca los ambientalistas habían protestado, porque pues así como hay ambientalistas de verdad, serios, responsables, hay seudoambientalistas, más que nada, vividores que están al servicio de grupos de intereses creados. Incluso hay organizaciones de ambientalistas que están financiadas por el gobierno de Estados Unidos.

“Y es casualidad, pero resulta que empezamos a decidir sobre una empresa que se lleva materiales de esa zona a Estados Unidos, una constructora muy famosa, yo creo que es la constructora más fuerte en Estados Unidos, que tenía un banco, tiene, nada más que ya no se le permite extraer material, les dieron permiso para eso y están causando un gran daño y es contra el Tren Maya, no contra la empresa”, señaló en una de sus conferencias.

Por ello, justificó la emisión del decreto para agilizar los trámites de las obras prioritarias y que las blinda al clasificarlas como de seguridad nacional.

“Por eso fue el acuerdo, decir: ‘A ver, mientras tienes los permisos, como nosotros no somos destructores del medio ambiente, como nosotros no buscamos el lucro, como nosotros lo que queremos es ayudar al pueblo y queremos que haya justicia y que haya desarrollo, no vamos a cometer la barbaridad de destruir la selva’”, expuso.



Fonatur se empeña en mantener los trabajos

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer que los trabajos del Tramo 5 Sur continuarán pese a la suspensión definitiva que otorgó el juez Primero de Distrito en Yucatán.

Mediante un comunicado, explicó que la suspensión es definitiva únicamente hasta que se resuelva de fondo la manifestación de impacto ambiental (MIA) de ese tramo, actualmente en trámite.

La MIA, aclaró, es un sólido documento que considera “posibles impactos”, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente, las cuales se sumarán a medidas ya en curso como la reforestación del sureste con casi 500 millones de árboles y el fortalecimiento de áreas naturales.

Por lo anterior, Fonatur arguye que hay suficientes elementos para que la MIA sobre el Tramo 5 Sur sea autorizada, lo cual en su momento permitirá superar la suspensión definitiva otorgada por el juez federal y continuar de este modo con las obras del Tren Maya en esa zona, al igual que el resto de los mil 554 kilómetros de ruta.

La MIA sobre el Tramo 5 Sur (Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo) está integrada por más de 4 mil hojas y fue elaborada por expertos del Instituto de Ecología (Inecol), con el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que cuentan con amplio prestigio nacional e internacional.

Horas antes del boletín de Fonatur, se dio a conocer que el juez concedió la suspensión definitiva del Tramo 5 Sur, por considerar que las obras “iniciaron sin los debidos estudios ambientales”.