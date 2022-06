José Luis regresó a México, se enlistó en el ejército y luego volvió a EU; iba en el tráiler de Texas

San Miguel Huautla, Oax.— Fue el domingo 12 de junio que José Luis “G” dejó su natal comunidad de Cerro Verde, en el municipio de San Miguel Huautla, en la Mixteca de Oaxaca, para migrar al norte en busca de una mejor vida. Su futuro es incierto, ahora está hospitalizado y es uno de los 11 sobrevivientes de un tráiler abandonado en Texas, en el que murieron 53 migrantes.

José Luis, de 32 años, apenas regresaba a su pueblo, había estado enlistado en el Ejército Mexicano, cuenta a EL UNIVERSAL su tío Epifanio López Hernández, quien narra que él también emigró alguna vez a Estados Unidos para mantener a su familia, porque en el pueblo sólo se sobrevive.

“Sepa Dios cuál fue su motivo que agarró y se fue, pues como todos, queremos mejorar la economía y pues está un poco difícil para irse, pero es mejor porque uno gana dinero”, indica.

Aquel día, José Luis se fue con uno de sus primos, Javier Flores “L”, quien hasta ayer estaba en calidad de desaparecido.

“No hay trabajo más que puro campo, por eso, por la necesidad, por buscar una mejor vida, por eso la gente se va”, asegura don Epifanio, mientras se detiene con su yunta de bueyes. Vivir del campo, explica, “está difícil”, por ejemplo, para estas fechas la milpa debería estar creciendo, pero a falta de lluvias apenas siembran los campesinos.

De acuerdo con cifras oficiales, Oaxaca es uno de los estados con los índices más altos de migrantes, además, la entidad se ubica en el séptimo lugar en ingreso de remesas con 625.16 millones de dólares en el primer trimestre de 2022. No obstante, para el municipio de San Miguel Huautla, las remesas apenas alcanzaron 3 mil 961 dólares en el primer trimestre del año, según el Banco de México.

Los vecinos de Cerro Verde comentan que son pocos los jóvenes que migran, y cuando se van, tardan en regresar. Acá, apenas se sobrevive del campo, y de la elaboración de artesanías con palma, que son mal pagadas: “Apenas nos pagan 10 pesos por sombrero”, menciona Leónides Pérez, quien toda su vida se ha dedicado a hacer esas prendas. Otras familias se dedican al pastoreo de borregos, chivos y reses, detallan.

La tarde del martes, familiares y vecinos de la comunidad, de apenas 143 personas, se enteraron de que entre los sobrevivientes del tráiler estaba el joven José Luis.

Irma Vásquez López, su tía, reconoce que no sabía de la salida del joven ni del accidente: “Yo no sabía que mi sobrino se había ido, hasta ayer me enteré; es muy lamentable todo lo que está pasando”, expresa.

Su abuela, Sirenia López, solloza por la tragedia que acompaña a la familia: “Yo quisiera ir a ver a mi nieto, pero no puedo, está muy lejos”.

Los familiares de José Luis no son los únicos que esperan noticias de él. Igualmente, los familiares de Javier, quien tiene seis hijos. La última vez que se comunicó con Luz Velasco fue el jueves 23 de junio.

“Me dijo que estaba bien, que no me preocupara, fue la última vez que me habló. Ayer nos enteramos del accidente y pues no sabemos nada”, afirma Luz.