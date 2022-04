Jesús Zambrano: los vamos a sacar a punta de votos

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, celebra que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador haya sido desechada y asegura que esa “derrota política” es el comienzo del declive de Morena en el poder, y pone a la coalición Va por México en ruta para las elecciones de 2024.

En entrevista con EL UNIVERSAL rechaza que su partido sea traidor a la patria y critica al Jefe del Ejecutivo federal porque “así reaccionan los dictadorzuelos”. Señala que “traidor es quien divide y polariza al país”, y adelanta que así como se rechazó la iniciativa eléctrica, sus propuestas de reforma electoral y de la Guardia Nacional “están condenadas a la sepultura”.

¿Cómo queda el Presidente y el gobierno tras el rechazo a la reforma?

—Queda derrotado política y legislativamente, es la expresión clara de que han perdido mayoría, el apoyo popular y de representación en las cámaras que obtuvieron como resultado de las elecciones de 2018. Esto es un fortalecimiento enorme, que da prestigio a la coalición Va por México, qué bueno que también otro grupo parlamentario se asumió en esta posición.

La oposición no es un grupo pequeño de legisladores, como ha insistido el Presidente, casi 45% de la Cámara Baja votó en contra y esto, de ninguna manera, le gusta al autócrata de palacio, así reaccionan los dictadorzuelos cuando no les salen las cosas.

Andrés Manuel López Obrador los llama traidore. ¿Qué responden?

—Nos califica así por no pensar como él. Traidor es el que no escucha a la población, el que le da la espalda a la gente, el que no le cumple sus promesas de campaña y que, además, pisotea la Constitución y el Estado de derecho como lo vimos en días previos y el mismo 10 de abril con la farsa de consulta popular.

Esos son los traidores a la patria, los que no entienden que no conviene un país con una sociedad dividida y polarizada, y que para enfrentar los grandes retos es necesario un gran acuerdo nacional.

¿Las reformas electoral y de la Guardia Nacional sufrirán el mismo destino que la eléctrica?

—Con toda seguridad te digo que están condenadas a la sepultura, porque sencillamente no son resultado de un consenso o de un diálogo, y son absolutamente regresivas, conservadoras, antidemocráticas y, en el caso de la Guardia Nacional, nos colocará en el ámbito del militarismo.

De la electoral ya hemos dicho que desaparecer al árbitro electoral y concentrar todo el manejo de los procesos electorales en el gobierno es para ya no soltar el poder, López Obrador está obsesionado con no perder la Presidencia de la República en 2024.

¿Cómo está la oposición de cara a los temas legis- lativos y las elecciones de este año y 2024?

—Los vamos a sacar a punta de votos, lo del domingo fue el anuncio de lo que será el 24, los vamos a derrotar política y moralmente. Lo del domingo le da confianza y una enorme fortaleza a la coalición, para que sigamos haciendo cosas de manera conjunta y nos da un aliento muy grande para la elección del 5 de junio, tenemos confianza de que podemos ganar la mayoría a esta fuerza cada vez más desprestigiada, como es Morena.