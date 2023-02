Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, sugiere a Ackerman como consejero del INE

El exconsejero del IFE, Jaime Cárdenas sugirió que el académico John Ackerman podría registrarse como aspirante a consejero del Instituto Nacional Electoral en la selección que se llevará a cabo este año.

Durante la presentación del libro "En pos de la autenticidad democrática: lecciones de la observación universitaria en las elecciones federales de 2021", considero que los autores, incluido Akcerman, son buenos perfiles para competir.

"Yo creo que a todos los autores del libro, los deberían impulsar, a Adriana para que se inscribieron para ser consejeros electotales, y lo digo en serio", sostuvo.

Entre otros autores están Adrián Escamilla, Julián Atilano, Laura Itzel Gómez y Mariana Hernández.

Respecto a esta sugerencia, Akcerman señaló que se deben impulsar perfiles ciudadanos, pero que en este momento no ha considerado participar.

"En lo personal no sé, no he decidido al respecto, ya veremos si yo mismo u otros lo hagan. Lo importante es rescatar el perfil ciudadano de los consejeros", declaró a EL UNIVERSAL.

"Necesitamos perfiles ciudadanos, líderes sociales, de ONG, de movimientos sociales, de universidades, estudiantes", manifestó.

Por eso, invitó a los ciudadanos a inscribirse masivamente en la convocatoria, para que el comité tenga un espacio de dónde elegir.

Por su parte, Patricia Avendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México sostuvo que en este momento está centrada en su encargo.

"Tengo cerca de un año y meses que llegue como presidenta del Instituto. Me parece que los espacios deben de abrirse para el INE, para personas sí, con capacidad, pero tengo una misión que cumplir en el Instituto Electoral de la Ciudad de México", manifestó.

En cuanto al proceso de designación de consejeros, el académico John Ackerman consideró que elegirlos mediante insaculación podría ser positivo.

"Ya se habla de que los consejeros se elegirían en esta ocasión por sorteo. Eso lo veo como algo positivo. Y está en la ley, que señala que si no hay dos terceras partes de votación en la Cámara de Diputados, entonces esas quintetas se remiten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por un sorteo se elige a quien entra", aseguró.

"El sorteo para mí es un gran mecanismo democrático, más que las mismas elecciones aunque suene exagerado para algunos", enfatizó.

Tras ser integrante del Comité Técnico encargado de elegir las quintetas para consejeros electotales, hace tres años, afirmó que debe haber menos burocracia y las perfiles ciudadanos.

