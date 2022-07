Jaime Bonilla amaga con ocupar escaño en el Senado a pesar de determinación del TEPJF

Jaime Bonilla, se presentó en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión e incluso ocupó unos minutos su escaño, participó en la reunión previa de la bancada de Morena, recibió visitas en su oficina e incluso reconoció que sigue recibiendo su dieta.

Ello a pesar de que la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Olga Sánchez Cordero, recibió la notificación de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que resuelve que queda sin efectos la reincorporación de Jaime Bonilla Valdez, por lo que el exgobernador de Baja California presentó un nuevo recurso ante la Sala Superior el cual aún no se resuelva.

“Yo soy senador mientras que el Senado me lo permita”, dijo Jaime Bonilla en entrevista el ser cuestionado sobre su presencia a pesar de la determinación del TEPJF.

“El Senado me ratificó como senador”, agregó el exgobernador quien reveló que este miércoles participó en la reunión previa de la bancada de Morena.

A pregunta expresa sobre si pasaría lista en la sesión de la Comisión Permanente, apuntó “no se a qué horas pasen la lista, tengo unas gentes que recibir en la oficina”.

Jaime Bonilla incluso reconoció que sigue cobrando su dieta: “Yo hago mi trabajo legislativo como el pueblo de Baja California lo demanda y me lo exige. No es honorable devengar un salario si no estás trabajando”.

Cabe destacar que de acuerdo con el directorio vigente del Senado de la República, Bonilla sigue ocupando la oficina 6 del cuarto piso del Senado.

A pesar de la determinación de la Sala Regional de Guadalajara del TEPJF que ordenó al Senado llamar al suplente de Bonilla, Gerardo Novelo, para ocupar el escaño, ocupar oficina y cobrar dieta, ello no se ha cumplido.

