Investigación sobre asesinato de los LeBarón, prácticamente terminada

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación sobre el asesinato de la familia LeBarón está prácticamente terminada y que están detenidos la mayoría de los responsables de esta matanza ocurrida en noviembre del año pasado en la comunidad de Bavispe, Sonora, en donde fueron asesinados nueve personas –entre ellos seis menores- y seis heridos.

En conferencia de prensa, el presidente indicó que la detención de los responsables por estos asesinatos se debió a la acción coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y la Guardia Nacional.

“Ya tenemos prácticamente terminada toda la investigación y están detenidos la mayoría de los responsables de la matanza de la familia LeBarón, de las mujeres, de las niñas, de los niños y eso se ha hecho de manera conjunta: Guardia Nacional, Marina, la Secretaría de la Defensa.

En Palacio Nacional, el mandatario resaltó la labor hecha por las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia organizada y aseguró que esto se debe porque “no es el mismo comandante de las Fuerzas Armadas”.

“Creo que es muy importante y ha sido de mucha valía el contar con el apoyo, tanto de la Marina como del Ejército, para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia, nos han ayudado mucho. No es lo mismo de antes porque, también, no es para presumir, pero no es el mismo comandante de las Fuerzas Armadas”, agregó.

cg