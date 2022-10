Intenta el gobierno comprar marca de Mexicana

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno busca comprar la marca de “Mexicana” a los trabajadores de Mexicana de Aviación para la nueva aerolínea que planea crear la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero si no se logra obtenerla el nombre podría ser “Mexica” o algún otro que tenga que ver con México y su cultura.

Reprochó que sus adversarios conservadores se burlan de su propuesta de crear una aerolínea y aseguran que ésta podría llevar el nombre de “Línea Bienestar”.

El Mandatario indicó que se realiza el avalúo para conocer el costo del nombre de la marca Mexicana y, en caso de que la adquiera el gobierno, ayudaría mucho a los extrabajadores, pero en caso de que no se llegue a un acuerdo hay otras opciones.

“Se está viendo, no se descarta la posibilidad de que sea Mexicana, si se adquiere la marca a los trabajadores. Una vez se hizo, me comentaban, un avalúo sobre cuánto cuesta el logotipo, la marca de Mexicana, y hay por ahí un estimado, que eso, si hay acuerdos en el interior, porque desgraciadamente no hay la unidad suficiente en los trabajadores despedidos, pero eso les ayudaría en algo porque nosotros les pagaríamos” dijo.