La reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbuam generó rechazo generalizado entre opositores, aliados de la 4T e incluso algunos morenistas, quienes se manifestaron contra el contenido, en tanto que Movimiento Ciudadano guarda silencio.

Al respecto, el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, adelantó que votará en contra de la reforma y aseguró que el proyecto representa un “retroceso democrático”.

“Si la reforma viene en los términos como los anunció hoy la señora Presidenta mi voto, como el de varios del Partido Verde, va a ser en contra (…) ¿Por qué? Porque, insisto, la participación minoritaria es algo fundamental para el país, fortalece la democracia. No estamos hablando de recortes, estamos hablando de debilitar la democracia”, criticó.

En lo que respecta al Partido del Trabajo, la senadora Yeidckol Polevnsky aseguró que la propuesta está “fuera de toda realidad” y se pronunció en contra de un recorte presupuestal inequitativo a los partidos.

En Movimiento Ciudadano determinaron guardar silencio y no pronunciarse hasta la próxima semana, cuando la iniciativa se reciba de manera oficial en el Congreso.

Por Morena, el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que confía en que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista “reflexionen” sobre la reforma electoral.