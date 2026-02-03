Más Información
“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales
En un año donde cada decisión cuenta, elegir la escuela adecuada para tus hijos es una de las decisiones más importantes del futuro familiar. Para acompañar ese proceso, EL UNIVERSAL presenta la versión digital de Inscríbete 2026, un directorio actualizado de primarias y secundarias privadas ubicadas en Ciudad de México.
Esta guía está diseñada como una herramienta práctica de consulta. Permite conocer y comparar, de manera ágil, los datos más relevantes de cada institución participante.
Desde información de contacto y ubicación, hasta costos, idiomas, certificaciones y actividades formativas. Inscríbete busca facilitar una elección informada, sin recomendaciones ni jerarquías. Aquí encontrarás los elementos necesarios para elegir la mejor opción para tus hijos.
LA MAGDALENA CONTRERAS
INSTITUTO NURSIA A.C.
- Ubicación: Av. San Francisco 395, Barrio San Francisco, 10500
- Tel: 55 5568 2361
- WA: 55 1700 6687
- Web: https://sites.google.com/
- institutonursia.edu.mx/institutonursia/
- Redes sociales: FB
- Nivel educativo: primaria y secundaria
MIGUEL HIDALGO
COLEGIO CIUDAD DE MÉXICO
CAMPUS POLANCO
- Ubicación: Campos Elíseos 139, Polanco, 11560
- Tel: 55 5203 7894
- WA: 55 1354 0923
- Web: www.colegiociudad.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO FRANCÉS PASTEUR
- Ubicación: Schiller 139, Polanco V Secc., 11560
- Tel: 55 5545 340
- Web: www.colegiofrancespasteur.edu.mx
- Redes sociales: FB
- Nivel educativo: primaria
COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY
CAMPUS ANÁHUAC
- Ubicación: Lago Chapala 109, Anáhuac, 11320
- Tel: 55 5396 3003, 55 5260 4230, 55 5260 4232, 55 5260 4233
- WA: 55 9145 9891
- Web: www.cimf.edu.mx
- E-mail: infoanahuac@cimf.edu.mx; info@cimf.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Género: mixto
- Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:20 a 15:00 hrs.
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: francés e inglés
- Transporte: sí, propio del CIMF
- Actividades culturales y deportivas: básquetbol, cocina danza folklórica, futbol soccer, instrumentos y coro, manualidades, teatro y voleibol
- Costos: $6,558 inscripción (1°, 2° y 3°), $5,425 (1° y 2°), $6,044 (3°) colegiatura (becas del 20% al 50% en colegiatura e inscripción)
COLEGIO LAKESIDE
- Ubicación: Laguna Yuriria 55, Granada, 11520
- Tel: 55 2583 8520, 55 2583 8521, 55 2583 8522
- WA: 55 2155 9978
- Web: https://colegiolakeside.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO ROMERA
- Ubicación: Homero 707, Polanco, 11550
- Tel: 55 5545 1116
- WA: 55 4089 0701
- Web: www.romera.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO SALESIANO CIVILIZACIÓN
- Web: https://colegiocivilizacion.edu.mx
- Redes sociales: FB
- Nivel educativo: primaria y preescolar
- Ubicación: Laguna de San Cristóbal 50, Anáhuac, 11320
Nivel educativo: secundaria
- Ubicación: Laguna de San Cristóbal 44, Anáhuac, 11320
COLEGIO SALESIANO SANTA JULIA
- Ubicación: Laguna Tamiahua 97, Anáhuac, 11320
- Tel: 55 5396 3351, ext.169
- WA: 55 3748 5303
- Web: https://colegiosalesiano.mx
- E-mail: admisiones@colegiosalesiano.com.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge y Microsoft
- Género: mixto
- Inscripción: enero a agosto
- Idiomas: inglés
- Transporte: sí, proporcionado proveedor externo
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:00 hrs. (extendido hasta las 17:30 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: atletismo, básquetbol, futbol, iniciación deportiva, música, teatro, gimnasia, robótica, ajedrez y voleibol
- Costos: $4,000 inscripción aprox. $4,500 colegiatura aprox.
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 06:50 a 14:20 hrs.
- Actividades culturales y deportivas: atletismo, banda de guerra, básquetbol, danza, estudiantina, futbol, música latinoamericana, música, teatro y voleibol
- Costos: $4,600 inscripción aprox., $5,200 colegiatura aprox.
CUMBRES INTERNATIONAL SCHOOL LOMAS
- Ubicación: Rosedal 50, Lomas de Chapultepec, 11000
- Tel: 55 3933 1845
- WA: 55 3933 1845
- Web: www.cumbreslomas.com
- Nivel educativo: primaria y secundaria
INSTITUTO MEXICANO REGINA
- Ubicación: Rivera de Cupia 70, Real de las Lomas, 11920
- Tel: 55 3003 3555
- Web: www.colegioregina.com.mx
- Nivel educativo: primaria y secundaria
INSTITUTO SALESIANO DOMINGO SAVIO
- Ubicación: General Arista 96, Argentina Poniente, 11230
- Tel: 55 5527 2702, ext.115 Y 119
- WA: 55 3555 9869
- Web: www.institutodomingosavio.edu.mx/
- Nivel educativo: primaria y secundaria
LICEO FRANCO-MEXICANO, A.C.
PLANTEL POLANCO
- Ubicación: Av. Homero 1521, Polanco, 11560
- Tel: 55 9138 8080
- Web: https://www.lfm.edu.mx/
- E-mail: info@lfm.edu.mx
- Género: mixto
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: español, francés (lengua escolarizada) e inglés
- Transporte: sí, proveedor externo
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 08:00 a 13:30 hrs.
- Actividades culturales y deportivas: campamentos, coro, día de campo (Dos Ríos) y natación
- Costos: $24,700 inscripción, $13,980 colegiatura
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 08:00 a 16:30 hrs. (varía según la semana y el programa de estudio)
- Actividades culturales y deportivas: campamentos, coro, día de campo (Dos Ríos) y natación
- Certificaciones académicas: Diplôme National du Brevet
- Costos: $29,800 inscripción, $16,860 colegiatura
TLÁHUAC
COLEGIO CIPRESES SECUNDARIA, S.C.
- Ubicación: Av. La Turba 100, Del Mar, 13270
- Tel: 55 5859 0275
- WA: 56 1984 1937
- Web: http://colegiocipreses.com.mx
- E-mail: cesar.hernandez@colegiocipreses.com
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: inglés Trinity College y MS Office
- Género: mixto
- Inscripción: febrero, abierta todo el año
- Idiomas: inglés
- Transporte: sí, propio
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:20 a 12:20 hrs. (extendido hasta las 17:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: artes digitales, artes escénicas, básquetbol, ensamble musical y futbol
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:20 hrs. (extendido hasta las 17:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: artes digitales, artes escénicas, básquetbol, ensamble musical y futbol
TLALPAN
COLEGIO CIO DE MÉXICO
- Web: www.colegiociodemexico.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria
- Ubicación: Plantel Tzinal Preescolar y Primaria 203, Héroes de Padierna, 14250
- Tel: 55 3089 4031
- WA: 55 6429 8982
Nivel educativo: secundaria
- Ubicación: Plantel Yucalpetén secundaria y bachillerato 183, Héroes de Padierna, 14200
- Tel: 55 5645 2015
- WA: 55 7914 3380
COLEGIO FRANCO ESPAÑOL
- WA: 55 4874 0154
- Web: www.cfe.edu.mx
- E-mail: info@cfe.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Género: mixto
- Certificaciones académicas: Cambridge
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: francés e inglés
- Transporte: sí, propio
- Nivel educativo: primaria
- Ubicación: Calz. México-Xochimilco 122, San Lorenzo Huipulco, 14370
- Tel: 55 5485 9228, 55 5485 9230
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:45 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: básquetbol, futbol, karate, pintura, tareas dirigidas y yoga
- Costos: $7,000 inscripción, $6,600 colegiatura (10 meses)
Nivel educativo: secundaria
- Ubicación: Calz. México-Xochimilco 88, Huipulco, 14370,
- Tel: 55 2486 5475, 55 5655 5279
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:30 a 15:30 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: básquetbol, ensamble musical, futbol, tareas dirigidas, tochito
- Costos: $8,200 inscripción, $7,700 colegiatura (10 meses)
COLEGIO HERALDOS DE MÉXICO
- Web: https://hdm.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge
- Inscripción: noviembre a julio
- Idiomas: inglés
- Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo
- Género: mixto
- Nivel educativo: primaria
- Ubicación: Av. La Garita 243, Residencial Villa Coapa, 14390
- Tel: 55 5594 1299
- WA: 55 2892 7776
- E-mail: susana.monroy@hdm.edu.mx
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)
- Inscripción: noviembre a julio
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes plásticas, básquetbol, gimnasia, orquesta, porras, robótica y taekwondo
- Costos: $11,100 inscripción, $7,850 colegiatura
Nivel educativo: secundaria
- Ubicación: Alfalfares 78, Ejidos Granjas Coapa, 14330
- Tel: 55 5594 6291
- WA: 55 7207 5188
- E-mail: farcos@hdm.edu.mx
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a J de 07:00 a 15:30 hrs. (extendido hasta las 17:30 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes visuales, básquetbol, creación plástica, diseño arquitectónico, diseño, orquesta, robótica y taekwondo
- Costos: $13,000 inscripción, $9,650 colegiatura
COLEGIO MADRID
- Ubicación: Puente 224, Ex Hacienda San Juan de Dios, 14387
- Tel: 55 5673 2347
- WA: 55 4890 6429
- Web: https://colegiomadrid.edu.mx
- E-mail: admisiones@colmadrid.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge y Ministerio de Educación de España
- Género: mixto
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: inglés
- Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:15 hrs. (extendido hasta las 16:45 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes plásticas, atletismo, ballet, básquetbol, canto, cine, crossfit, danza (moderna y flamenco), fotografía, futbol, gimnasia, manualidades, música, taekwondo y teatro
- Costos: $17,788 inscripción, $10,133 colegiatura
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:20 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 16:45 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, atletismo, básquetbol, cine, cocina, crossfit, danza, foto, gimnasia, música, taekwondo, talleres artísticos (artes plásticas y teatro)
- Costos: $23,999 inscripción, $12,768 colegiatura
COLEGIO MÉXICO BACHILLERATO
- Ubicación: Bordo, Calz. Acoxpa 178, Vergel del Sur, 14340
- Tel: 55 5684 0921, ext. 141, 142, 143
- WA: 55 2760 1513, 55 2760 2688, 55 2069 7449
- Web: https://colegiomexico
- bachillerato.maristas.edu.mx
- E-mail: admisiones@cmb.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge
- Género: mixto
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:40 hrs.
- Inscripción: abiertas todo el año
- Idiomas: inglés
- Actividades culturales y deportivas: artes plásticas, baile, básquetbol, cheerleading, comedia musical, futbol, música, teatro, tocho bandera y voleibol
- Transporte: sí
COLEGIO O'FARRILL
- Ubicación: Hortensia 11, Ampliación Miguel Hidalgo, 14250
- Tel: 55 5644 5129, 55 5630 3464
- WA: 56 2169 0402
- Web: https://colegiofarrill.edu.mx
- E-mail: ofarrill.primaria@gmail.com
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge
- Género: mixto
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:20 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: inglés
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, ballet computación, danza, educación física, futbol, gimnasio sensorial, jazz, música y robótica,
- Transporte: sí, propio
- Costos: $12,280 inscripción (con descuentos mensuales desde el 50% al 10%)
Nivel educativo: secundaria
- Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco Km. 5, Ampliación Miguel Hidalgo, 14250,
- E-mail: colegioofarrillca@gmail.com
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:40 hrs.
- Idiomas: francés e inglés
- Actividades culturales y deportivas: arte, computación, danza, educación física y teatro
- Certificaciones académicas: FCS, KET y PET
- Costos: $12,720 inscripción, $6,750 colegiatura (con descuentos mensuales desde 50% al 10%)
COLEGIO OLIVERIO CROMWELL
PLANTEL TLALPAN
- Ubicación: Tzinal 119, Héroes de Padierna, 14240
- Tel: 55 5644 8266
- WA: 55 7450 0769
- Web: www.oliverio.edu.mx
- E-mail: coord.admisiones.t@oliverio.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge y Trinity College London
- Género: mixto
- Nivel educativo: primaria y secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: primaria L a V de 08:00 a 14:30 hrs.; secundaria L a V de 07:00 a 15:00 hrs.
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: primaria: inglés / secundaria: francés e inglés
- Actividades culturales y deportivo: artes, básquetbol, capoeira, danza, futbol, karate, robótica, tenis y voleibol
- Transporte: sí, proveedor externo
- Costos: $10,700 inscripción total, $6,150 colegiatura
COLEGIO YAOCALLI
- Ubicación: Cda. Ciudad de León 54, Miguel Hidalgo, 14260
- Tel: 55 5606 3342
- WA: 55 6073 4566
- Web: https://yaocalli.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
ESCUELA CONTINENTAL
- Ubicación: Algodonales 56, Rinconada Coapa, 14330
- Tel: 55 5684 7329, 55 5684 7297
- WA: 55 8051 9227
- Web: https://escuelacontinental.com
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
HIGHLANDS INTERNATIONAL SCHOOL MÉXICO
- Ubicación: Rinconada de Uranio 41, Lomas del Pedregal Framboyanes, 14150
- Tel: 55 5449 7450
- WA: 55 7910 6924
- Web: www.highlands.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: Pre-First, primaria y secundaria
INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS, A.C.
- Ubicación: Las Fuentes 18, Tlalpan Centro I, 14000
- Tel: 55 5606 9120
- WA: 55 2936 3219
- Web: www.inhumyc.edu.mx
- E-mail: admisiones@inhumyc.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: CAE, FCE, KET Y PET
- Género: mixto
Nivel educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:20 hrs. (actividades extracurriculares hasta las 16:15 hrs.)
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: francés e inglés
- Actividades culturales y deportivas: ajedrez, atletismo, básquetbol, cine, cocina, danza, eco-Inhumyc, emprendimiento y finanzas, ensamble musical, fotografía, futbol femenil, futbol varonil, maquillaje artístico, ilustración y pintura, moda, robótica, teatro musical y producción escénica, voleibol y yoga
- Costos: inscripción en rangos de $12,500 a $16,800, colegiatura a 10 meses en rangos de $11,300 a $13,500
INSTITUTO ESCUELA DEL SUR
- Ubicación: Prol. Corregidora 592, Miguel Hidalgo, 14260
- Tel: 55 5665 5654, 55 5665 6138
- WA: 55 1196 9311
- Web: www.institutoescuela.edu.mx/
- Redes sociales: FB, IG
Nivel educativo: secundaria
INSTITUTO INGLES MEXICANO, S.C.
- Ubicación: Cebadales 64, Granjas Coapa, 14330
- Tel: 55 5594 8488, ext. 8104
- WA: 55 6969 7064
- Web: www.institutoinglesmexicano.com.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
MOTOLINÍA CENTRO ESCOLAR DOLORES ECHEVERRIA
- Ubicación: Mariano Abasolo 116, Tlalpan Centro, 14000
- Tel: 55 5573 0609
- Web: http://www.cedee.mx
- Redes sociales: FB
- Nivel educativo: primaria y secundaria
VENUSTIANO CARRANZA
CENTRO ESCOLAR MORELOS
- Ubicación: Av. Morelos 665, Magdalena Mixihuca, 15850
- Tel: 55 5552 5030, ext. 122, 126
- WA: 55 1731 8361
- Web: www.cemorelos.edu.mx
- E-mail: informes@cemorelos.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge
- Género: mixto
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: inglés
- Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo
- Nivel educativo: primaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:45 hrs. (extendido hasta las 18:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: básquetbol, danza, futbol, karate, natación y orquesta
- Costos: $4,588 aprox. de inscripción (con 60% de descuento en enero y febrero), $6,628 aprox. colegiatura
Nivel Educativo: secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: L a V de 06:45 a 15:20 hrs. (extendido hasta las 18:00 hrs.)
- Actividades culturales y deportivas: básquetbol, danza, futbol, karate, natación y orquesta
- Costos: $5,702 aprox. inscripción (con 60% de descuento en enero y febrero), $7,825 aprox. colegiatura
COLEGIO INGENIERO ARMANDO I. SANTACRUZ
- Ubicación: Oriente 35 #19, Moctezuma 2a Secc. 15530
- Tel: 55 5762 1125, ext. 4
- Web: www.santacruz.com.mx
- Nivel educativo: primaria y secundaria
XOCHIMILCO
COLEGIO ALEMÁN ALEXANDER VON HUMBOLDT
CAMPUS SUR
- Web: www.humboldt.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Nivel educativo: primaria y secundaria
COLEGIO BILINGÜE TLAMACHTILOYAN
- Ubicación: Capulín 227, San José de las Peritas, 16010
- Tel: 55 5555 5649
- WA: 55 1593 3656
- Web: www.tlamach.mx
- Redes sociales: FB
- Nivel educativo: primaria
COLEGIO OLIVERIO CROMWEL
PLANTEL XOCHIMILCO
- Ubicación: Lirio Acuático 22, Xaltocan, 16090
- Tel: 55 1509 0351
- WA: 55 2094 9832
- Web: www.oliverio.edu.mx
- E-mail: admin.x@oliverio.edu.mx
- Redes sociales: FB, IG
- Certificaciones académicas: Cambridge y Trinity College London
- Género: mixto
- Nivel educativo:
- primaria y secundaria
- Turno: matutino
- Horario de clases: primaria L a V de 08:00 a 14:30 hrs., secundaria L a V de 07:00 a 15:00 hrs.
- Inscripción: abierta todo el año
- Idiomas: primaria inglés; secundaria francés e inglés
- Actividades culturales y deportivas: arte, básquetbol, dibujo, futbol, gimnasia, karate y música
- Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo
- Costos: $7,230 inscripción, $5,600 colegiatura
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]