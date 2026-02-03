En un año donde cada decisión cuenta, elegir la escuela adecuada para tus hijos es una de las decisiones más importantes del futuro familiar. Para acompañar ese proceso, EL UNIVERSAL presenta la versión digital de Inscríbete 2026, un directorio actualizado de primarias y secundarias privadas ubicadas en Ciudad de México.

Esta guía está diseñada como una herramienta práctica de consulta. Permite conocer y comparar, de manera ágil, los datos más relevantes de cada institución participante.

Desde información de contacto y ubicación, hasta costos, idiomas, certificaciones y actividades formativas. Inscríbete busca facilitar una elección informada, sin recomendaciones ni jerarquías. Aquí encontrarás los elementos necesarios para elegir la mejor opción para tus hijos.

LA MAGDALENA CONTRERAS

INSTITUTO NURSIA A.C.

Ubicación: Av. San Francisco 395, Barrio San Francisco, 10500

Tel: 55 5568 2361

WA: 55 1700 6687

Web: https://sites.google.com/

institutonursia.edu.mx/institutonursia/

Redes sociales: FB

Nivel educativo: primaria y secundaria

MIGUEL HIDALGO

COLEGIO CIUDAD DE MÉXICO

CAMPUS POLANCO

Ubicación: Campos Elíseos 139, Polanco, 11560

Tel: 55 5203 7894

WA: 55 1354 0923

Web: www.colegiociudad.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO FRANCÉS PASTEUR

Ubicación: Schiller 139, Polanco V Secc., 11560

Tel: 55 5545 340

Web: www.colegiofrancespasteur.edu.mx

Redes sociales: FB

Nivel educativo: primaria

COLEGIO INGLÉS MICHAEL FARADAY

CAMPUS ANÁHUAC

Ubicación: Lago Chapala 109, Anáhuac, 11320

Tel: 55 5396 3003, 55 5260 4230, 55 5260 4232, 55 5260 4233

WA: 55 9145 9891

Web: www.cimf.edu.mx

E-mail: infoanahuac@cimf.edu.mx; info@cimf.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Género: mixto

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:20 a 15:00 hrs.

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: francés e inglés

Transporte: sí, propio del CIMF

Actividades culturales y deportivas: básquetbol, cocina danza folklórica, futbol soccer, instrumentos y coro, manualidades, teatro y voleibol

Costos: $6,558 inscripción (1°, 2° y 3°), $5,425 (1° y 2°), $6,044 (3°) colegiatura (becas del 20% al 50% en colegiatura e inscripción)

COLEGIO LAKESIDE

Ubicación: Laguna Yuriria 55, Granada, 11520

Tel: 55 2583 8520, 55 2583 8521, 55 2583 8522

WA: 55 2155 9978

Web: https://colegiolakeside.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO ROMERA

Ubicación: Homero 707, Polanco, 11550

Tel: 55 5545 1116

WA: 55 4089 0701

Web: www.romera.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO SALESIANO CIVILIZACIÓN

Web: https://colegiocivilizacion.edu.mx

Redes sociales: FB

Nivel educativo: primaria y preescolar

Ubicación: Laguna de San Cristóbal 50, Anáhuac, 11320

Nivel educativo: secundaria

Ubicación: Laguna de San Cristóbal 44, Anáhuac, 11320

COLEGIO SALESIANO SANTA JULIA

Ubicación: Laguna Tamiahua 97, Anáhuac, 11320

Tel: 55 5396 3351, ext.169

WA: 55 3748 5303

Web: https://colegiosalesiano.mx

E-mail: admisiones@colegiosalesiano.com.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge y Microsoft

Género: mixto

Inscripción: enero a agosto

Idiomas: inglés

Transporte: sí, proporcionado proveedor externo

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:00 hrs. (extendido hasta las 17:30 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: atletismo, básquetbol, futbol, iniciación deportiva, música, teatro, gimnasia, robótica, ajedrez y voleibol

Costos: $4,000 inscripción aprox. $4,500 colegiatura aprox.

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 06:50 a 14:20 hrs.

Actividades culturales y deportivas: atletismo, banda de guerra, básquetbol, danza, estudiantina, futbol, música latinoamericana, música, teatro y voleibol

Costos: $4,600 inscripción aprox., $5,200 colegiatura aprox.

CUMBRES INTERNATIONAL SCHOOL LOMAS

Ubicación: Rosedal 50, Lomas de Chapultepec, 11000

Tel: 55 3933 1845

WA: 55 3933 1845

Web: www.cumbreslomas.com

Nivel educativo: primaria y secundaria

INSTITUTO MEXICANO REGINA

Ubicación: Rivera de Cupia 70, Real de las Lomas, 11920

Tel: 55 3003 3555

Web: www.colegioregina.com.mx

Nivel educativo: primaria y secundaria

INSTITUTO SALESIANO DOMINGO SAVIO

Ubicación: General Arista 96, Argentina Poniente, 11230

Tel: 55 5527 2702, ext.115 Y 119

WA: 55 3555 9869

Web: www.institutodomingosavio.edu.mx/

Nivel educativo: primaria y secundaria

LICEO FRANCO-MEXICANO, A.C.

PLANTEL POLANCO

Ubicación: Av. Homero 1521, Polanco, 11560

Tel: 55 9138 8080

Web: https://www.lfm.edu.mx/

E-mail: info@lfm.edu.mx

Género: mixto

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: español, francés (lengua escolarizada) e inglés

Transporte: sí, proveedor externo

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 08:00 a 13:30 hrs.

Actividades culturales y deportivas: campamentos, coro, día de campo (Dos Ríos) y natación

Costos: $24,700 inscripción, $13,980 colegiatura

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 08:00 a 16:30 hrs. (varía según la semana y el programa de estudio)

Actividades culturales y deportivas: campamentos, coro, día de campo (Dos Ríos) y natación

Certificaciones académicas: Diplôme National du Brevet

Costos: $29,800 inscripción, $16,860 colegiatura

TLÁHUAC

COLEGIO CIPRESES SECUNDARIA, S.C.

Ubicación: Av. La Turba 100, Del Mar, 13270

Tel: 55 5859 0275

WA: 56 1984 1937

Web: http://colegiocipreses.com.mx

E-mail: cesar.hernandez@colegiocipreses.com

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: inglés Trinity College y MS Office

Género: mixto

Inscripción: febrero, abierta todo el año

Idiomas: inglés

Transporte: sí, propio

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:20 a 12:20 hrs. (extendido hasta las 17:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: artes digitales, artes escénicas, básquetbol, ensamble musical y futbol

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:20 hrs. (extendido hasta las 17:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: artes digitales, artes escénicas, básquetbol, ensamble musical y futbol

TLALPAN

COLEGIO CIO DE MÉXICO

Web: www.colegiociodemexico.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria

Ubicación: Plantel Tzinal Preescolar y Primaria 203, Héroes de Padierna, 14250

Tel: 55 3089 4031

WA: 55 6429 8982

Nivel educativo: secundaria

Ubicación: Plantel Yucalpetén secundaria y bachillerato 183, Héroes de Padierna, 14200

Tel: 55 5645 2015

WA: 55 7914 3380

COLEGIO FRANCO ESPAÑOL

WA: 55 4874 0154

Web: www.cfe.edu.mx

E-mail: info@cfe.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Género: mixto

Certificaciones académicas: Cambridge

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: francés e inglés

Transporte: sí, propio

Nivel educativo: primaria

Ubicación: Calz. México-Xochimilco 122, San Lorenzo Huipulco, 14370

Tel: 55 5485 9228, 55 5485 9230

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:45 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: básquetbol, futbol, karate, pintura, tareas dirigidas y yoga

Costos: $7,000 inscripción, $6,600 colegiatura (10 meses)

Nivel educativo: secundaria

Ubicación: Calz. México-Xochimilco 88, Huipulco, 14370,

Tel: 55 2486 5475, 55 5655 5279

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:30 a 15:30 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: básquetbol, ensamble musical, futbol, tareas dirigidas, tochito

Costos: $8,200 inscripción, $7,700 colegiatura (10 meses)

COLEGIO HERALDOS DE MÉXICO

Web: https://hdm.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge

Inscripción: noviembre a julio

Idiomas: inglés

Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo

Género: mixto

Nivel educativo: primaria

Ubicación: Av. La Garita 243, Residencial Villa Coapa, 14390

Tel: 55 5594 1299

WA: 55 2892 7776

E-mail: susana.monroy@hdm.edu.mx

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)

Inscripción: noviembre a julio

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes plásticas, básquetbol, gimnasia, orquesta, porras, robótica y taekwondo

Costos: $11,100 inscripción, $7,850 colegiatura

Nivel educativo: secundaria

Ubicación: Alfalfares 78, Ejidos Granjas Coapa, 14330

Tel: 55 5594 6291

WA: 55 7207 5188

E-mail: farcos@hdm.edu.mx

Turno: matutino

Horario de clases: L a J de 07:00 a 15:30 hrs. (extendido hasta las 17:30 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes visuales, básquetbol, creación plástica, diseño arquitectónico, diseño, orquesta, robótica y taekwondo

Costos: $13,000 inscripción, $9,650 colegiatura

COLEGIO MADRID

Ubicación: Puente 224, Ex Hacienda San Juan de Dios, 14387

Tel: 55 5673 2347

WA: 55 4890 6429

Web: https://colegiomadrid.edu.mx

E-mail: admisiones@colmadrid.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge y Ministerio de Educación de España

Género: mixto

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: inglés

Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:15 hrs. (extendido hasta las 16:45 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, artes plásticas, atletismo, ballet, básquetbol, canto, cine, crossfit, danza (moderna y flamenco), fotografía, futbol, gimnasia, manualidades, música, taekwondo y teatro

Costos: $17,788 inscripción, $10,133 colegiatura

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:20 a 14:30 hrs. (extendido hasta las 16:45 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, atletismo, básquetbol, cine, cocina, crossfit, danza, foto, gimnasia, música, taekwondo, talleres artísticos (artes plásticas y teatro)

Costos: $23,999 inscripción, $12,768 colegiatura

COLEGIO MÉXICO BACHILLERATO

Ubicación: Bordo, Calz. Acoxpa 178, Vergel del Sur, 14340

Tel: 55 5684 0921, ext. 141, 142, 143

WA: 55 2760 1513, 55 2760 2688, 55 2069 7449

Web: https://colegiomexico

bachillerato.maristas.edu.mx

E-mail: admisiones@cmb.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge

Género: mixto

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:40 hrs.

Inscripción: abiertas todo el año

Idiomas: inglés

Actividades culturales y deportivas: artes plásticas, baile, básquetbol, cheerleading, comedia musical, futbol, música, teatro, tocho bandera y voleibol

Transporte: sí

COLEGIO O'FARRILL

Ubicación: Hortensia 11, Ampliación Miguel Hidalgo, 14250

Tel: 55 5644 5129, 55 5630 3464

WA: 56 2169 0402

Web: https://colegiofarrill.edu.mx

E-mail: ofarrill.primaria@gmail.com

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge

Género: mixto

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:20 hrs. (extendido hasta las 16:00 hrs.)

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: inglés

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, ballet computación, danza, educación física, futbol, gimnasio sensorial, jazz, música y robótica,

Transporte: sí, propio

Costos: $12,280 inscripción (con descuentos mensuales desde el 50% al 10%)

Nivel educativo: secundaria

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco Km. 5, Ampliación Miguel Hidalgo, 14250,

E-mail: colegioofarrillca@gmail.com

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:40 hrs.

Idiomas: francés e inglés

Actividades culturales y deportivas: arte, computación, danza, educación física y teatro

Certificaciones académicas: FCS, KET y PET

Costos: $12,720 inscripción, $6,750 colegiatura (con descuentos mensuales desde 50% al 10%)

COLEGIO OLIVERIO CROMWELL

PLANTEL TLALPAN

Ubicación: Tzinal 119, Héroes de Padierna, 14240

Tel: 55 5644 8266

WA: 55 7450 0769

Web: www.oliverio.edu.mx

E-mail: coord.admisiones.t@oliverio.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge y Trinity College London

Género: mixto

Nivel educativo: primaria y secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: primaria L a V de 08:00 a 14:30 hrs.; secundaria L a V de 07:00 a 15:00 hrs.

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: primaria: inglés / secundaria: francés e inglés

Actividades culturales y deportivo: artes, básquetbol, capoeira, danza, futbol, karate, robótica, tenis y voleibol

Transporte: sí, proveedor externo

Costos: $10,700 inscripción total, $6,150 colegiatura

COLEGIO YAOCALLI

Ubicación: Cda. Ciudad de León 54, Miguel Hidalgo, 14260

Tel: 55 5606 3342

WA: 55 6073 4566

Web: https://yaocalli.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

ESCUELA CONTINENTAL

Ubicación: Algodonales 56, Rinconada Coapa, 14330

Tel: 55 5684 7329, 55 5684 7297

WA: 55 8051 9227

Web: https://escuelacontinental.com

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

HIGHLANDS INTERNATIONAL SCHOOL MÉXICO

Ubicación: Rinconada de Uranio 41, Lomas del Pedregal Framboyanes, 14150

Tel: 55 5449 7450

WA: 55 7910 6924

Web: www.highlands.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: Pre-First, primaria y secundaria

INSTITUTO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS, A.C.

Ubicación: Las Fuentes 18, Tlalpan Centro I, 14000

Tel: 55 5606 9120

WA: 55 2936 3219

Web: www.inhumyc.edu.mx

E-mail: admisiones@inhumyc.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: CAE, FCE, KET Y PET

Género: mixto

Nivel educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:00 a 14:20 hrs. (actividades extracurriculares hasta las 16:15 hrs.)

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: francés e inglés

Actividades culturales y deportivas: ajedrez, atletismo, básquetbol, cine, cocina, danza, eco-Inhumyc, emprendimiento y finanzas, ensamble musical, fotografía, futbol femenil, futbol varonil, maquillaje artístico, ilustración y pintura, moda, robótica, teatro musical y producción escénica, voleibol y yoga

Costos: inscripción en rangos de $12,500 a $16,800, colegiatura a 10 meses en rangos de $11,300 a $13,500

INSTITUTO ESCUELA DEL SUR

Ubicación: Prol. Corregidora 592, Miguel Hidalgo, 14260

Tel: 55 5665 5654, 55 5665 6138

WA: 55 1196 9311

Web: www.institutoescuela.edu.mx/

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: secundaria

INSTITUTO INGLES MEXICANO, S.C.

Ubicación: Cebadales 64, Granjas Coapa, 14330

Tel: 55 5594 8488, ext. 8104

WA: 55 6969 7064

Web: www.institutoinglesmexicano.com.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

MOTOLINÍA CENTRO ESCOLAR DOLORES ECHEVERRIA

Ubicación: Mariano Abasolo 116, Tlalpan Centro, 14000

Tel: 55 5573 0609

Web: http://www.cedee.mx

Redes sociales: FB

Nivel educativo: primaria y secundaria

VENUSTIANO CARRANZA

CENTRO ESCOLAR MORELOS

Ubicación: Av. Morelos 665, Magdalena Mixihuca, 15850

Tel: 55 5552 5030, ext. 122, 126

WA: 55 1731 8361

Web: www.cemorelos.edu.mx

E-mail: informes@cemorelos.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Certificaciones académicas: Cambridge

Género: mixto

Inscripción: abierta todo el año

Idiomas: inglés

Transporte: sí, proporcionado por proveedor externo

Nivel educativo: primaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 07:30 a 14:45 hrs. (extendido hasta las 18:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: básquetbol, danza, futbol, karate, natación y orquesta

Costos: $4,588 aprox. de inscripción (con 60% de descuento en enero y febrero), $6,628 aprox. colegiatura

Nivel Educativo: secundaria

Turno: matutino

Horario de clases: L a V de 06:45 a 15:20 hrs. (extendido hasta las 18:00 hrs.)

Actividades culturales y deportivas: básquetbol, danza, futbol, karate, natación y orquesta

Costos: $5,702 aprox. inscripción (con 60% de descuento en enero y febrero), $7,825 aprox. colegiatura

COLEGIO INGENIERO ARMANDO I. SANTACRUZ

Ubicación: Oriente 35 #19, Moctezuma 2a Secc. 15530

Tel: 55 5762 1125, ext. 4

Web: www.santacruz.com.mx

Nivel educativo: primaria y secundaria

XOCHIMILCO

COLEGIO ALEMÁN ALEXANDER VON HUMBOLDT

CAMPUS SUR

Web: www.humboldt.edu.mx

Redes sociales: FB, IG

Nivel educativo: primaria y secundaria

COLEGIO BILINGÜE TLAMACHTILOYAN

Ubicación: Capulín 227, San José de las Peritas, 16010

Tel: 55 5555 5649

WA: 55 1593 3656

Web: www.tlamach.mx

Redes sociales: FB

Nivel educativo: primaria

COLEGIO OLIVERIO CROMWEL

PLANTEL XOCHIMILCO