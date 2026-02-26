La DEA ha sostenido que la eliminación de un dirigente no acaba con la red completa. Bajo esa lógica, la JIATF-CC continúa procesando información sobre mandos regionales, operadores financieros y todas las células activas del CJNG, “porque sabemos cómo operan y la manera en que se comportan, sabemos quiénes son y dónde están”, asegura la fuente del DoJ. El FBI mantiene investigaciones abiertas sobre lavado de dinero, tráfico de armas y redes logísticas vinculadas con el CJNG en Estados Unidos.

