Detienen a 4 prófugos que escaparon de prisión el 22 de febrero en Puerto Vallarta; van por 19 fugitivos más
Mayoría califica como positivo abatimiento de “El Mencho”, revela encuesta; “es el parteaguas de Sheinbaum”: De las Heras
La DEA ha sostenido que la eliminación de un dirigente no acaba con la red completa. Bajo esa lógica, la JIATF-CC continúa procesando información sobre mandos regionales, operadores financieros y todas las células activas del CJNG, “porque sabemos cómo operan y la manera en que se comportan, sabemos quiénes son y dónde están”, asegura la fuente del DoJ. El FBI mantiene investigaciones abiertas sobre lavado de dinero, tráfico de armas y redes logísticas vinculadas con el CJNG en Estados Unidos.
