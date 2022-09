“Iniciativas no se deben votar por alianzas”

Las votaciones de propuestas legislativas en el Congreso deben valorarse por sus propios méritos y no ligarse a las alianzas políticas rumbo a las próximas elecciones, dijo el senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín.

Afirmó que por momentos podrán votar en coincidencia con el PAN y la oposición, y otras veces con Morena, y ya se enojarán unos y otros.

“Tiene que haber PRIAN aunque no le guste a Morena y tiene que haber PRIMor aunque le moleste al PAN... tiene que haber alianzas por su mérito. Creo que es un error condicionar las alianzas electorales a las votaciones legislativas, son cosas totalmente diferentes”, dijo.

Durante el programa Las piezas del rompecabezas de EL UNIVERSAL, Ramírez Marín, quien ha sido tres veces diputado y dos veces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, afirmó que el PRI debe resolver los temas que competen al partido y dejarlos muy aparte de las votaciones.

Los priistas “no estamos en una encrucijada, pero estamos muy conscientes de que ya hay que resolver en definitiva esos temas partidistas porque de lo contrario vamos a empezar a correr el riesgo de que impacte en lo legislativo y eso sería una lástima.

“Porque las votaciones de los senadores y de los diputados por supuesto deben ser por su mérito por cómo se califica la propuesta de ley que se está discutiendo, ahí no deberían entrar otras consideraciones, y si ya estamos empezando a correr el riesgo de que esto sea factor es mejor resolverlo de una vez”.

Agregó que “en lo personal no me siento de ninguna manera encadenado a la postura que le convenga a Acción Nacional en un momento determinado. A mí no me puede pesar más el ánimo de ver cómo quedará más la situación PRI, Acción Nacional, PRD o con Morena.

“Hablar de las alianzas nacionales suena bien porque viene elección de presidencia, pero aquí lo deberíamos ver al revés, quién es nuestra pieza para la presidencia y luego pensar cómo vamos a aliarnos. Si me preguntas por mi convicción, Beatriz Paredes es una pieza extraordinaria para eso”, comentó.

En el caso de la discusión que se realiza en el Senado para extender la presencia del Ejército en las calles por más años, Ramírez Marín dijo que la discusión debe orientarse a la desmilitarización y a que el Congreso sea el que revise el cumplimiento de la estrategia.

Dijo que no iba a pasar nunca la propuesta de modificar el artículo quinto transitorio de que se permita que el presidente de la República disponga de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante cinco años más, es decir, hasta 2028.

Por eso lo mejor que se hizo la semana pasada fue retirar ese dictamen; “así ganamos tiempo” y un grupo compacto está buscando alternativas, pero necesitamos alejarnos de la división partidista y construir consensos.