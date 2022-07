Iniciativa de AMLO para eliminar horario de verano es otro distractor: Julen Rementeria

El anuncio del envío al Congreso de la Unión una iniciativa para eliminar el horario de verano es un distractor más del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró el coordinador del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto.

En entrevista, afirmó que el mandatario pretende dispersar la conversación para eludir los grandes problemas que tiene el país, como sucedió el lunes pasado con su propuesta de desmontar la Estatua de la Libertad, si Julian Assange, fundador de WikiLeaks, es condenado por la justicia de Estados Unidos.



El senador por Veracruz sostuvo que aunque tiene repercusiones sobre la economía del país, la eliminación del horario de verano no es un tema urgente de discutir y legislar.

“Vamos a hablar de cosas banales, que por supuesto, el horario de verano no es una cosa banal, claro que no, porque además tiene que ver con la economía del país, tiene que ver con mejores oportunidades del sector energético, que no es cualquier cosa. Pero, por supuesto que no es el tema de conversación pública más interesante, ni el más urgente actualmente, entonces para mí son algunos temas que saca con mucha habilidad para distraer”, criticó.

ardm