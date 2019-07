Inicia Morena procedimiento contra senador suplente por comentarios misóginos

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ya inició de oficio un procedimiento al senador suplente Pedro Haces Barba, quien tendrá consecuencias por sus expresiones misóginas, afirmó la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky.

Entrevistada en el marco del curso "Mujeres y Paz", que 200 militantes de ese partido realizan en el antiguo templo de San Hipólito, dijo desconocer si el también secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) es militante de Morena.

“Cuando él llego al partido yo no llevaba esa parte, entonces no sé si está afiliado, lo que sí es que no aceptamos ese tipo de expresiones a ningún precio y el caso ya está en Honestidad y Justicia, que ese tipo de casos los toma de oficio, no necesita ni que te quejes, los toma y actúa en consecuencia”, explicó.

Polevnsky Gurwitz dijo que será dicha Comisión la que determine lo que procederá en el caso del exsenador, quien suplió a Germán Martínez Cázares durante el tiempo en que fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que posiblemente será no otorgarle cargos en Morena.

En un programa radiofónico en Sonora, Haces Barba, quien enfrentó un proceso penal por robo y portación de armas en 1998, por el cual incluso fue fichado, señaló que en el entorno laboral la mujer debe tener un código de vestimenta más estricto, pues “muchas veces provoca y entonces después no se aguanta”.

Al respecto, la dirigente nacional de Morena comentó que “la Comisión es muy estricta en este tipo de situaciones, entonces no es aceptable porque podría decir y salvarse diciendo no soy afiliado del partido, ¿entonces qué vas a hacer?, pero tampoco pueden tener cargos que emanen del partido cuando hacen ese tipo de faltas”.

Advirtió que tampoco basta que ofrezca una disculpa pública y con eso quede saldada la ofensa.

“A ningún precio puedo aceptar una expresión de ese tipo, nosotros en verdad hemos tenido muchos, muchos problemas con el tema de género y creo que hemos sido militantes en la defensa de la igualdad y respeto a la mujer, entonces no podemos aceptar una cosa de esas.

“Lo que no creo que sea justo y correcto es que nos hagan ese tipo de cosas y luego salgan con una disculpa pública y todo pasó. No es suficiente, que haya consecuencias”, remarcó.