INEA. En la CDMX más de un millón 350 mil personas tienen pérdida de aprendizajes

En la Ciudad de México más de un millón 350 mil personas tienen pérdida de aprendizajes, de los cuales 105 mil no se han alfabetizado, 342 mil no han terminado la primaria y poco más de 900 mil personas no han cursado secundaria, dijo la directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

Por ello, informó que los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México distribuidos en las 16 alcaldías, difundirán y promoverán los servicios educativos que ofrece gratuitamente el INEA.

Ambas instituciones firmaron un acuerdo que permitirá la conformación de Círculos de Estudio y Puntos de Encuentro en los módulos que cuenten con las condiciones físicas para brindar atención a los habitantes de la Ciudad de México que lo requieran, así como para la capacitación de personas promotoras y asesoras educativas del Inea.

Reyes Sahagún destacó que el objetivo de este convenio es contar con el apoyo del Congreso local para impulsar el Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, así como la estrategia educativa AprendeINEA, siendo los Módulos Legislativos espacios idóneos para favorecer la educación.

Resaltó que la estrategia AprendeINEA es una herramienta adicional que permite a las personas con pérdida de aprendizajes iniciar, continuar o concluir la Educación Básica al alcance de un dispositivo móvil y/o computadora a través de la plataforma aprendeinea.inea.gob.mx/

