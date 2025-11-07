El Instituto Nacional Electoral (INE) avanza con un nuevo sistema de citas para realizar trámites relacionados con la credencial para votar, a fin de optimizar su funcionamiento y reducir tiempos de espera.

Esto forma parte de la Estrategia de Transformación Digital implementada por el Instituto.

La Comisión Nacional de Vigilancia aprobó el proyecto, con visto bueno de los partidos políticos, que será presentado ante el Consejo General.

Entre sus objetivos está garantizar disponibilidad del servicio en todo momento, facilitar el acceso desde distintos dispositivos y ofrecer una gestión más eficiente.

Este nuevo sistema permitirá ofrecer a la ciudadanía: agendar, reprogramar, consultar y cancelar citas para los trámites de credencialización, mediante una plataforma moderna, segura, accesible y confiable, que optimice los procesos operativos y fortalezca la atención.

A nivel técnico, incorpora mecanismos avanzados de seguridad que fortalecen la protección de los datos personales y reducen los riesgos de uso indebido o manipulación del servicio.

Entre estos destacan la asociación de cada cita con una Clave Única de Registro de Población (CURP); el control interno de acceso mediante roles y permisos; la restricción del número de citas activas por correo electrónico; la imposibilidad de transferir citas; y la aplicación de tiempos aleatorios para la liberación de espacios cancelados.

También será adaptable a distintos dispositivos móviles y con herramientas accesibles para personas con discapacidad.

