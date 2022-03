INE. Lamenta actitud de servidores públicos por interpretación de propaganda gubernamental

La actitud que tienen servidores públicos de muy alto nivel, no corresponde a lo que señala la ley en materia de propaganda gubernamental, lamentó el INE.

La Comisión de Quejas y Denuncias, del Instituto Nacional Electoral, sesionó esta mañana, para nuevamente ordenar que servidores públicos, específicamente 12 ejecutivos estatales, eliminen mensajes en redes sociales, que son considerados propaganda gubernamental.

Las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como el consejero Ciro Murayama, resaltaron que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que el decreto interpretativo hecho por el Legislativo, en cuanto a la propaganda gubernamental, no aplica sobretodo porque no puede estar por encima de la Constitución.

Lee más: AMLO propone elegir consejeros del INE y magistrados mediante voto ciudadano

La Comisión ordenó que titulares de los ejecutivos estatales de: Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, deben eliminar algunos mensajes difundidos en sus redes sociales y en los que hacen alusión a propaganda gubernamental no permitida en este tiempo prohibido, por estar en marcha el ejercicio de revocación de mandato.

“Estamos viendo conductas reiteradas de distintos gobernadores (…) están promocionando obra de gobierno Justo en revocación”, lamentó el consejero Murayama.

La consejera Claudia Zavala señaló que se trata de un tema complejo y sobretodo llama la atención que las denuncias son en contra de servidores públicos, concretamente gobernadores, que en este momento, deben guardar silencio.

Lee más: Decreto de interpretación de propaganda gubernamental es inaplicable a revocación de mandato, resuelve el TEPJF

“Es lamentable esta actitud”, indicó.

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas, recordó qué hay una legislación vigente que debe ser respetada.

No quiere decir, advirtió, que se deben paralizar los actos, simplemente no difundirlos.

“El INE no hizo la normatividad, simplemente la aplica”, puntualizó.

maot