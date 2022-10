INE alista organización de elecciones en Coahuila y Edomex

La Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2023 del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó un acuerdo para emitir las convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora electoral en las elecciones del Estado de México y Coahuila.

En sesión, las y los consejeros aprobaron este proyecto como parte de los preparativos de las elecciones del 4 de junio de 2023, el cual debe ser votado en el pleno del Consejo General.

Además, se contempla que a partir de que se apruebe la emisión de las convocatorias por la autoridad electoral nacional y hasta el 7 de mayo de 2023, las y los interesados podrán presentar su solicitud para participar como observadora y observador de las elecciones de gubernatura en ambas entidades.

Durante la sesión, se precisó que el procedimiento para el registro y los cursos de capacitación, podrán realizarse bajo la modalidad virtual, a fin de facilitar las gestiones a la ciudadanía mediante el uso de herramientas tecnológicas, aunque también se podrá hacer de manera presencial en las Juntas Locales del Instituto.

En otro punto de la sesión, la Comisión aprobó un proyecto para ratificar en su cargo a integrantes de cinco consejerías y designar una integrante del Consejo Local de Coahuila, así como ratificar en su cargo a las personas propietarias y suplentes de seis consejerías del Estado de México.

En tanto, señalan que en las entidades de Coahuila y del Estado de México, al existir vacantes de consejerías locales suplentes que no superan el 50 por ciento de los cargos con esta calidad, no es necesario establecer una convocatoria para que éstas sean ocupadas, toda vez que no se pone en riesgo la debida integración de los órganos electorales locales.

Por ello, se prevé la instalación de los Consejos Locales el 27 de octubre de 2022, ya que son los órganos responsables de ratificar o designar, según corresponda, por mayoría absoluta, a las y los consejeros electorales que integren los Consejos Distritales y de la aplicación y calificación de los exámenes a Supervisores y Capacitadores Electorales, por lo cual deben ser capacitados previamente sobre las actividades que desarrollarán, conforme se señala en la Estrategia de Capacitación Electoral.

Los Consejos Distritales, a su vez, deberán instalarse el 16 de noviembre del año en curso, ya que es necesaria su participación en las actividades que forman parte de la etapa de preparación de cada proceso electoral desarrolladas por el INE.

