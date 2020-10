INAI pide a Semar informar sobre adquisición de vehículos terrestres equipados

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), instruyó a la Secretaría de Marina (Semar) a dar a conocer los contratos relacionados con la adquisición de vehículos terrestres con equipo tipo comando de 2018 a 2020.



Esto, en respuesta a una solicitud de información donde a la dependencia se le requirió diversos documentos que dan cuenta de la adquisición del equipo y las especificaciones técnicas de los vehículos, así como las facturas.



Sin embargo, la Semar reservó la información por un periodo de cinco años, argumentando que darla a conocer podría comprometer la seguridad nacional. Inconforme con esta respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI.



La ponencia del caso estuvo a cargo del comisionado presidente del órgano garante Francisco Javier Acuña Llamas, quien advirtió que en un análisis del asunto, y conforme a precedentes, no hay forma de poner en peligro al personal que opera este tipo de equipos, debido a su misión y la naturaleza de su encomienda.



Precisó que el solicitante requirió las facturas por modelo, contrato, valor del vehículo y del equipo (tumbaburros, torreta, sirena, banca, lona y radio) en el que se detalle marca, modelo y costo por bien, en los últimos tres años; así como la copia del resguardo y del acta del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios rentados o comprados.

Semar remitió las facturas y contratos donde se especifica el valor del vehículo, equipo con que cuenta y modelo, correspondiente al año 2019 e informó que durante el ejercicio fiscal 2018 no se realizaron procesos de compra; sobre el presente año, indicó que se encuentra en proceso la adquisición, por lo que no se cuenta con la información requerida sobre este período.



Con respecto al equipo, los tumbaburros, torretas, sirenas, bancas, lonas y radio, así como los números de serie de los vehículos, la dependencia reiteró que dichos datos son información reservada, pues su divulgación comprometería la seguridad nacional, ya que podría ocasionar riesgos en las operaciones, al personal naval y a la institución.



Acuña Llamas precisó que en la página electrónica Compranet es posible acceder a información relacionada con las adquisiciones de vehículos; así como los anexos con las especificaciones técnicas de dichos vehículos, por lo que no resulta procedente clasificar la información como reservada.



La ponencia del comisionado señaló que dar a conocer el número de serie de los vehículos, no pone en riesgo las estrategias de acción de la Semar, pues únicamente constituye un número de identificación a fin de acreditar la autentificación del vehículo.

Agregó que resulta procedente la clasificación como confidencial del nombre de las personas físicas, pues es un dato personal que vincula a su titular con una situación específica; por lo que el sujeto obligado deberá realizarse una nueva versión pública de las facturas.



Por ello, Acuña Llamas puso a consideración del Pleno del INAI revocar la respuesta de la Semar y mediante votación unánime le instruyó a la dependencia a proporcionar al particular los anexos de los contratos 13-SCN/018-2019 y 13-SCN/A049/2019, relacionados con la adquisición de vehículos terrestres tipo pick-up doble cabina, con equipo tipo comando, en los que no podrá testar las especificaciones técnicas de los vehículos ni los números de serie; así como las facturas AN19576 y AN20119, donde únicamente podrá testar los nombres de personas físicas.

