IMSS promueve lineamientos para evitar cadenas de transmisión en “nueva normalidad”

Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el Instituto promueve lineamientos de responsabilidad social entre empresas y trabajadores para tener espacios de trabajo seguros y evitar cadenas de transmisión en “nueva normalidad”.



Esto, durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde Hernández Ávila explicó que desde el 1 de junio con el regreso a las actividades hay tres escenarios que se pueden enfrentar con un retorno que no fuera ordenado, pautado y saludable.



El primer escenario, dijo, es con un gran pico de contagios en la pandemia y ahora se buscan picos de intensidad moderada que no saturen los servicios de salud.



Se planea evitar el escenario dos, que es un retorno acelerado, no pautado y que pudiera dar un segundo pico de una magnitud mayor o estar en el escenario tres con grandes picos y apagar la industria y las actividades de nueva cuenta.



Este esfuerzo está coordinado por el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, que tiene tres ejes de acción. Además, de un esquema de fortalecimiento a la cobertura médica, donde se están terminando 15 hospitales temporales que van a permitir contener el aumento en la demanda por la enfermedad de Covid-19.



“Todos los trabajadores asegurados tienen una prestación económica que les cubre los periodos de enfermedad; quiere decir que cuando un trabajador asegurado se enferma, va a ver al médico, el médico le recomienda un descanso para poderse recuperar o para seguir su tratamiento y entonces el trabajador recibe un subsidio económico que le permite contender con ese tiempo sin una merma de su ingreso y, por otro lado, también se notifica al patrón para que no haya una pérdida de empleo” puntualizó Hernández Ávila.



Agregó, que el IMSS vigilará a las empresas e informará a la Secretaría del Trabajo sobre el número de incapacidad para que supervise por qué están generando brotes epidémicos.



El 19 de mayo se publicaron los lineamientos, mediante el trabajo conjunto entre la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, Salud y el IMSS que eran de aplicación no obligatoria para las nuevas empresas esenciales. Para el 29 de mayo, se publicó el mismo lineamiento mejorado y de aplicación obligatoria para todas las empresas esenciales.



“Esto es histórico, porque nunca habíamos trabajado juntas las tres secretarías y el Instituto en un lineamiento sobre seguridad en Salud en el Trabajo, porque no existían esos lineamientos y ahí es donde está este asunto de la nueva normalidad”, refirió el funcionario.



Los lineamientos son el “ABC” de la Seguridad de Salud en el Trabajo. También, el IMSS apoyará con una plataforma que evalúa de manera automatizada el plan y realizará la vigilancia epidemiológica, misma quedará asesoría. En tanto, la Secretaría del Trabajo inspeccionará y presionará para que se umpla.



El director de Prestaciones, señaló que con respecto a la capacitación, en la Plataforma CLIMSS 1.1 millones de personas se inscribieron al “Curso todo sobre la prevención del Covid” y en una semana se abrirá “Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo”, al que ya se inscribieron medio millón.

