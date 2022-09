IMSS instala Junta de Gobierno; Gisela Lara toma protesta

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que instaló la Junta de Gobierno del Órgano Público Descentralizado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, como lo establece el decreto publicado el 31 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.

El instituto detalló que durante la sesión de instalación, Gisela Lara Saldaña tomó protesta como directora general de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, designación realizada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Además, se presentó y aprobó el nombramiento como secretario técnico de la Junta de Gobierno para Víctor Hugo Borja Aburto, así como el nombramiento como prosecretario de la Junta de Gobierno para Michael Padilla Sánchez.

Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud se congratuló por contar con un organismo público descentralizado, con autonomía operativa y de gestión, que tiene entre sus 16 atribuciones trabajar por la salud de México.

Para ello, detalló, contará con recursos presupuestarios, materiales, humanos y de estructura que le transfieren los gobiernos estatales con cargo a recursos propios y del Fondo de Aportaciones que refiere el artículo 25 fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal.

Alcocer Varela reconoció el esfuerzo de las instituciones del sector Salud para que, a un año de la conformación del proyecto, se logre la creación de este organismo, y confió en que se dejará una base clara, definida, inamovible de lo que es la salud para las y los mexicanos que no cuentan con seguridad social y requieren atención gratuita en el primer nivel.

Por su parte, el director general del Seguro Social y presidente de la Junta de Gobierno del IMSS-Bienestar, Zoé Robledo, destacó que este día podría ser recordado como la fecha en la que el sector Salud y el gobierno de México cambiaron el rumbo en la forma de brindar atención médica a población sin seguridad social.

“Creo que esta mesa augura lo mejor, porque esta es una institución que nació de la experiencia, del conocimiento y de las diferentes aproximaciones de quienes hoy aquí forman parte de su Junta de Gobierno”, resaltó.

Por otro lado, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, refrendó el compromiso institucional de acompañar al IMSS en todas las tareas que deban desempeñarse en el territorio y, tras expresar que se siente muy honrada de ser parte de este órgano colegiado.

“Estamos muy contentos de que este sistema de protección social, de derechos establecidos por el presidente de la República, hoy vea cristalizado un paso más. Sabemos que es el inicio de una gran tarea y cuentan con nosotros para todas las acciones que desde el territorio se tengan que hacer; nosotros que caminamos y estamos cerca de la gente y nos ha dolido ver muchas situaciones donde hay la carencia en el sistema de salud”, subrayó.

Para finalizar, luego de tomar protesta como directora general del Órgano Público Descentralizado IMSS-Bienestar, Gisela Lara Saldaña se comprometió a trabajar para brindar atención médica oportuna y de calidad a la población que carece de seguridad social, resaltó que es un reto complejo, pues el programa ya no solo se aplicará en poblaciones remotas, sino en poblaciones urbanas donde existen otro tipo de patologías y forma de trabajar.

“Tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos para que no falte ese médico, no falte la enfermera, no falte el equipo, los insumos y que tengamos instalaciones dignas”, enfatizó.

El evento fue encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno y director general del IMSS, Zoé Robledo; acudieron los secretarios de Estado de Salud, Jorge Alcocer Varela; del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján; de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino; los subsecretarios de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; y de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón, en representación del secretario Rogelio Ramírez de la O.

También asistieron el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); Juan Antonio Ferrer Aguilar; el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Pedro Zenteno Santaella; el subdirector de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rodolfo Lehmann Mendoza; el director de la Unidad de Especialidades Médicas de la Defensa Nacional, Antonio García Ruiz, en representación del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; y el especialista en Medicina Legal y Forense de la Secretaría de Marina (Semar), José de Jesús Zalce Benítez, en representación del secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

