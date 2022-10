Impugnan ante SCJN reforma de la Guardia Nacional

Horas antes de que venciera el plazo, el bloque de contención en el Senado presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, informó que los senadores que integran su grupo parlamentario, Juan Manuel Fócil y Antonio García Conejo, entregaron las firmas correspondientes, que se sumaron a las de legisladores del PAN, PRI, MC y grupo plural, con las que se interpuso el recurso ante la Corte.

Destacó que “resulta inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena en todos los considerandos y temas que tienen que ver con el mando, con la parte administrativa y todo esto que no coincidimos. No estamos de acuerdo y obviamente no es el espíritu que tiene la Constitución; es contrario a lo que mandata la Constitución”.

Mancera Espinosa se dijo convencido de que la Suprema Corte dará la razón al bloque de contención, ya que la reforma es violatoria de la Carta Magna.

Con las modificaciones aprobadas el 8 de septiembre, la Sedena ejerce control operativo y administrativo de la GN, conforme a la estrategia nacional de seguridad pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El nuevo ordenamiento legal señala también que la Guardia Nacional realizará sus operaciones con una estructura que integrará la Sedena en el nivel más alto de mando.

Detalla que la SSPC transferirá a la Sedena, dentro de un plazo de 60 días, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales, gastos de operación de la Guardia Nacional y recursos materiales destinados a su operación.

El titular de la Sedena tendrá entre sus facultades formular las políticas, programas y acciones de la estrategia nacional de seguridad pública que sean aplicables a la Guardia Nacional.

De acuerdo con el decreto publicado el 9 de septiembre pasado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, tendrá bajo su responsabilidad actividades relacionadas con la Guardia Nacional, como nombrar a titulares de las coordinaciones territoriales, estatales y de las unidades especiales, y expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público.