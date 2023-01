Impugnaciones al plan B violentan el debido proceso, advierte Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, dijo que las acciones de inconstitucionalidad, y demás recursos que presentarán los partidos de oposición, contra el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre su propuesta de reforma electoral, son para alargar el proceso de aprobación o rechazo.

“No hay plan B, el plan b no ha nacido y ya lo están impugnando, para generar un proceso litigioso-jurídico, y que cuando pase el tiempo, si éste no se resuelve, digan: bueno, como no se resolvió a tiempo, se queda la ley electoral vigente”, comentó.

Y añadió que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la que se les ordenó modificar el acuerdo emitido para la designación del Comité Técnico de Evaluación, así como la Convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), tiene la misma finalidad.



“Si lo admiten a trámite estarían violentando el debido proceso, y no es la primera vez que lo harían, ya lo hicieron ahora con relación a la sentencia para modificar el proceso de la elección de consejeros”, dijo.

