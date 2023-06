El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que los simpatizantes de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, son quienes a veces no respetan el proceso de selección, y no las "corcholatas".

A su llegada al Consejo Nacional de Morena de su partido, abundó en que la convocatoria deberá garantizar la unidad de quienes participen en el proceso.

"Sí ellos lo van a respetar (el resultado), luego los que se aceleran son los simpatizantes, los que apoyan a una (sic) o a otros. Entonces lo que debemos de hacer es un llamado, de aquí debe salir una convocatoria que se convierta en una prédica para todos, garantizar la unidad, el respeto a todos los que participan, cuando visiten los estados", comentó en entrevista.

Asimismo, minimizó la llamada "cargada" de los gobernadores que el pasado viernes publicaron en redes sociales, su apoyo hacia la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Y dijo que en el Consejo Nacional, se deberá prohibir a los gobernadores que apoyen a un solo candidato.

"Son 22 los estados que gobierna Morena, y nuestro aliado, y Partido Verde, y que se hayan expresado seis no significa nada. No había definición de reglas, ahorita se van a definir y ahí es donde podemos ver si persisten los vicios del pasado", comentó.

