Iglesia pide a gobierno evitar polarizaciones

La Iglesia católica pide al gobierno federal evitar polarizaciones en el país y atender el abandono en salud en todas las regiones de México.

En su editorial del semanario católico Desde la Fe, la Iglesia católica resalta que, luego de que el gobierno federal diera a conocer que contratará médicos cubanos, situación que, subrayó, ha dado lugar a nuevas polarizaciones en el país, la Arquidiócesis de México pidió a las autoridades atender el problema de salud en todo el país.

La Iglesia católica asegura que no pocas veces los sacerdotes que se encuentran en las regiones marginadas son testigos de personas que están muriendo, no por la enfermedad, sino por su pobreza y la falta de acceso a la salud.

“Cuando se requiere de atención de segundo o tercer nivel, estas personas tienen como único horizonte rezar por un milagro o una buena muerte. “El sistema de salud no funciona y no ha funcionado [en el país], no hay medicina preventiva eficaz ni acceso a la salud en México para todos, ni hoy ni antes”, subraya.

Detalla que faltan médicos, pero también falta un plan nacional de salud. Dice que es urgente que el Estado mexicano atienda el abandono en salud de miles de personas y a las universidades les piden que retomen la formación de auténticos humanistas, capaces de atender de manera integral la salud del ser humano, pero, resaltan que para que esto suceda, el Estado mexicano tiene que garantizar un horizonte de trabajo, de seguridad y de una vida digna para las y los profesionales de la salud.

“El Estado tiene que garantizar un horizonte de trabajo, seguridad y vida digna para las y los profesionales de la salud. Además, se tiene que ampliar la oferta de plazas y mejorar las condiciones de trabajo y salarios para los médicos especialistas”, resaltaron.

Exponen que hace poco se hizo público el caso de una doctora que renunció a su plaza en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando se veía obligada a atender, bajo estándares de “productividad”, a más de 16 pacientes en su turno, además de emergencias, interconsultas, etcétera.

Ante la incapacidad de un ejercicio profesional de calidad y las presiones laborales decidió retirarse del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Desde la Fe menciona que así se encuentran miles de profesionales de la salud, sobrecargados de trabajo, frustrados por no poder atender con calidad a sus pacientes, sin insumos y muchos de ellos sin la seguridad de tener un contrato permanente de trabajo.

En la editorial señalan sobre los médicos cubanos que habría que advertirles que se verán en la necesidad de trabajar en condiciones precarias, con pocos insumos y desabasto, quizás aquí tendrán que agregar a su práctica cotidiana, el escapar de la violencia del crimen organizado y resaltan que no quitarán a los médicos mexicanos y tampoco resolverán el gran desafío que tiene el Estado.

Para finalizar, la publicación de la Iglesia católica pide que toda esta discusión nacional sirva para pensar y actuar juntos ante el desafío de la atención a la salud para toda la población.