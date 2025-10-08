Fuertes lluvias y oleaje de hasta 6 metros azotará Cabo San Lucas, en Baja California Sur, ante el paso de la tormenta tropical Priscilla, que esta tarde mantiene su trayectoria paralela a las costas del estado, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el reporte más reciente de actividad del ciclón, el SMN informó que a las 15:00 horas el sistema se localizó a 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 13 km/h.

Los desprendimientos nubosos del ciclón generarán lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y ráfagas de viento de hasta 80 km/h en el sur de Baja California Sur.

Lee también Legisladora priista reporta presencia de Fuerzas Armadas en el Senado; Laura Itzel Castillo investiga denuncia

Mientras, en las zonas costeras, ya se reporta oleaje de entre cinco y seis metros de altura, además de que, en las próximas horas, se prevén posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

En Sinaloa y Nayarit también se esperan intervalos de chubascos y vientos con rachas de hasta 60 km/h, mientras que el oleaje podría alcanzar hasta 3.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de 2.5 metros en Colima.

Las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas, mientras Priscilla avanza lentamente sobre el Pacífico y mantiene condiciones adversas para la navegación y las comunidades costeras del sur peninsular.

Lee también 99% de la población mundial vive en lugares con mala calidad del aire: UNAM; alerta por riesgos graves a la salud

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc