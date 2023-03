Humberto Moreira pide que desaparición de personas se integre a la Constitución

Para la bancada del PRI en la Cámara de Diputados el derecho a ser buscado debe estar en la Constitución, afirmó el diputado federal y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.



Al participar en el conversatorio "Los derechos humanos en el contexto de las personas desaparecidas", efectuado en el Congreso de Jalisco, el líder tricolor señaló que es urgente y necesario recuperar la paz, que los gobernadores realicen su tarea para enfrentar la inseguridad, para que den resultados en la búsqueda de esos hijos, amigos, hermanos que no están y se encuentran en esa condición.



El político coahuilense, expresó que el tener personas desaparecidas es una tragedia que tristemente se vuelve invisible, algo a lo que el país se está acostumbrando, y no debe ser así, porque no es algo normal.

Refirió que Jalisco reporta más de 15 mil personas desaparecidas y, según el INEGI, Guadalajara es una de las ciudades más inseguras de México.



Moreira Valdez insistió que para avanzar ante este problema, los gobiernos estatales deben estar en constante diálogo y apertura con los que sufren esta terrible situación, sobre todo cuando las cifras oficiales que se reportan no reflejan la realidad.

Familiares de personas desaparecidas, presentes en el evento, se quejaron de la falta de atención en Jalisco e incluso señalaron falta de interés por parte del gobierno estatal.



El legislador federal instó a los familiares a exigir una relación directa y permanente con la autoridad. Les dijo que es importante que ellos participen en la supervisión de los trabajos que se realizan para encontrar a sus seres queridos.



Ante la presencia de Juan José Yáñez Arreola, magistrado presidente de la Sala Penal en ñ Coahuila, y de familias que sufren estas desapariciones, el legislador priista recordó que entre las acciones que, como gobernador de Coahuila, llevó a cabo para lograr la paz, estuvo el combate directo a las bandas delictivas; pero también el acercamiento con los colectivos y familiares de quienes están en búsqueda de ciudadanos en esa condición.

