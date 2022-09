Horario de Verano. Prevén que hoy la Cámara de Diputados derogue el horario

Este miércoles se debatirá en el pleno de la Cámara de Diputados, la derogación del Horario de Verano, luego de que el pasado lunes, las y los integrantes de la Comisión de Energía, lo aprobaron por mayoría de 27 votos.

El debate está pactado en punto de las 11:00 horas, y se prevé que sea avalado por la mayoría de las y los legisladores.

Con ello, dicho huso horario, que se utilizó de manera continua en el país durante 26 años, no volverá a aplicar.

También lee: ¿Qué pasará si se elimina el Horario de Verano en 2023?

El dictamen, que se someterá a discusión en el pleno, contempla una excepción para que los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, una franja de unos 20 kilómetros, conserven el horario de verano a fin de no afectar el intercambio comercial.

En comisiones recibió la abstención de algunos diputados del PRI y del PAN quienes advirtieron que el dictamen no cuenta con ningún análisis de los municipios fronterizos que deberían mantener el horario estacional, pues no se estudio si están o no incluyendo a todos los que deberían.

El principal argumento para extinguir el horario estacional, es que no ha generado los ahorros energéticos que se esperaban, y por el contrario acrecentó afectaciones sociales, culturales e incluso problemas de salud en la población, cómo dificultad en la conciliación del sueño, somnolencia diurna, y desequilibrios en el reloj biológico, entre otros.

También lee: Preocupa a mujeres desaparición del Horario de Verano; expresan inseguridad en traslados de noche

Hasta ahora, en la cámara baja había más de 40 Iniciativas en la materia, interpuestas desde hace más de un lustro, sin embargo, pa propuesta que será dictaminada este miércoles, es la que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om