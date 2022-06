Al manifestar que “no pasa nada”, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que es “muy probable” que se elimine el horario de verano y descartó que se vaya a caer la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o que vaya haber una alza en la inflación por poner fin al cambio de horario.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que hay estudios que demuestran que el ahorro por aplicar el Horario de Verano es “mínimo”, además hay estudios que indican que con el cambio de horario hay afectaciones a la salud y “por encima de la salud, nada ni nadie”.

“Se está informando con tiempo y es muy probable que ya no haya horario de verano porque la gente no quiere que haya ese cambio de horario y además se está haciendo el análisis. Ya hay estudios en donde el ahorro es mínimo, lo podemos lograr haciendo un compromiso todos de cuidar la luz; es decir, que no se desperdicie.

"Lo va hacer el gobierno, vamos a presentar un plan en ese sentido, y con eso pensamos que lo económico se resuelve, pero además están los estudios terminados de que afecta la salud el llamado cambio de horario y por encima de la salud, nada, ni nadie. Lo primero es la salud del pueblo, es un derecho humano. Hay que irnos preparando, no pasa nada en la cuestión financiera.

“Si quieren decir ahora 'se va a caer la Bolsa', va haber inflación si hay cambio en el horario'. No, no, no pasa nada”, aseveró.

