Honran a las víctimas de la masacre de Bavispe

Bavispe, Son.— En recuerdo a los nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller asesinados hace un año en Bavispe, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la Plaza Memorial La Mora. Testimonio de una Tragedia, ubicada a unos metros de donde ocurrieron los hechos.

Acompañado de los familiares de las víctimas, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, e integrantes del gabinete de seguridad, el Mandatario afirmó que el memorial es un homenaje permanente para las tres mujeres y seis menores que perdieron la vida a manos de un grupo armado.

“Mi agradecimiento a los familiares de las señoras, de los niños que perdieron la vida porque, a pesar de su dolor, han actuado con mucho respeto a las autoridades de México y nos han dado su confianza. No vamos a defraudarles, siempre vamos a decirles la verdad, nunca una mentira, nunca vamos a engañarles y siempre van a contar con nuestro apoyo y solidaridad”, señaló.

López Obrador dijo que las investigaciones del caso seguirán porque tiene que haber justicia y esto no se debe olvidar.

“Nosotros no odiamos, no es nuestro fuerte la venganza, pero sí, no se pueden olvidar estos hechos y tiene que haber justicia, y vamos a continuar en ese camino de hacer justicia”, prometió.

Indicó que no será en vano lo que haga su gobierno para que haya justicia y se termine la violencia en el país.

“Es como una utopía, es un sueño que queremos que se convierta en realidad. Esa utopía es la que nos hace caminar, ese ideal: el que todos logremos vivir en paz en nuestro país y en el mundo, porque también lo más importante es pensar en un mundo sin fronteras, en lo que debe ser el mundo de la fraternidad universal, en el que todos podamos llevar a la práctica esa doctrina milenaria que se resume en una frase: el amor al prójimo, el hacer el bien sin mirar a quién, el entender que sólo siendo buenos podemos ser felices”, aseveró.

El Jefe del Ejecutivo federal dijo que para erradicar la violencia se deben atender las demandas de justicia y lograr el bienestar material de todos, y también alcanzar el bienestar del alma, lo material y lo espiritual.

“Ese es un propósito que tenemos para pacificar nuestro país: que haya oportunidades de trabajo, que se tengan ingresos justos en las familias, que los jóvenes tengan garantizado el derecho al trabajo, al estudio y que todo esto se apoye en el fortalecimiento de los valores culturales, morales, espirituales”, expuso.

Y añadió: “Todo esto es lo que nos va a llevar a que no se cometan crímenes, a que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, que no los enganchen para formar parte de la delincuencia y tomar el camino de las conductas antisociales”.

En su oportunidad, Amber Ray, representante de la familia Langford y hermana menor de Dawna Ray, quien murió en el ataque, afirmó que la tragedia dejará marcada a las familias LeBarón, Langford y Miller.

A su vez, la gobernadora de Sonora consideró indispensable que estos hechos no se pierdan en el tiempo ni queden en el olvido.

“Por eso se llama memorial, para que constantemente nos convoque a recordar, a tener presente, a no olvidar. Hay cosas que no pueden suceder nunca jamás y esta es una de ellas. Y para que esta pérdida no sea en vano, antes que nada, la justicia, la prevención, la lucha contra la impunidad, la voluntad para que siempre, siempre ganen los buenos”.

La Plaza Memorial La Mora está compuesta por una explanada con un conjunto escultórico al centro, elaborado por el artista sonorense Marlon Balderrama.

Se han detenido culpables: Sedena

En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González informó que en este caso se han detenido 17 presuntos responsables, entre ellos el autor intelectual, Roberto González Montes, El 32, identificado como jefe de plaza del grupo criminal La Línea, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Sin embargo, el general reveló que faltan por cumplimentar 15 órdenes de aprehensión más en este caso.

Advirtió que las fuerzas federales seguirán realizando operaciones en la región para concretar la acción penal contra el resto de los responsables, integrantes de la delincuencia organizada.