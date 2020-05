Hija de senador de Morena hace baby shower en plena pandemia; él lo desaprueba

El senador de Morena por Baja California, Gerardo Novelo Osuna, confirmó que su hija Ivanna Novelo Müller realizó ayer una fiesta sobre la “revelación del sexo” de un bebé que espera, en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Luego de que las críticas en redes sociales estallaran por la filtración de un video y fotografías de la fiesta, que se llevó a cabo en el Hotel Estero Beach, el senador afirmó que su hija y su pareja “no tomaron la decisión correcta”, y por ello pidió “una disculpa a la ciudadanía”.

“Manifiesto mi total desaprobación, pues contrario a las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, las de un servidor, o criterios mínimos de sentido común, se realizó una reunión para revelar el sexo de mi futura nieta, actividad en la cual no estuve presente.

“Si bien comparto el júbilo y el orgullo de las personas que acudieron a dicha celebración, me parece un momento desafortunado y circunstancias equivocadas, pues ante las crisis sanitarias siempre se debe actuar con prudencia, y en este caso no fue así”, afirmó el legislador.

Lea también: Cocinera regala comida a personas afectadas por Covid-19 en Rosarito, BC

Novelo Osuna aclaró que el Hotel Estero Beach no está prestando sus servicios de hospedaje, realización de eventos o actividad alguna, como recomendación del gobierno estatal a causa de la contingencia provocada por el Covid-19, y que el evento “fue realizado bajo la responsabilidad de los organizadores”.

“En lo individual no me queda más que ofrecerle una disculpa a la ciudadanía, pues si bien mi hija y su pareja tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones, en esta ocasión tomaron una decisión equivocada, me parece que una celebración de esa magnitud no debió haberse realizado en estos momentos”, añadió.

En los videos de redes sociales se ve cuando un helicóptero revela con colores el sexo de la bebé.

En una comunicación oficial, el senador llamó a los ciudadanos a “no tomar este suceso como una invitación a desacatar las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias” y seguir atendiendo la jornada nacional de sana distancia, “para lograr allanar la curva de contagio”.



cev/ml