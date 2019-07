Hernán Gómez anuncia el fin de "La Maroma Estelar"; "volveremos y seremos más", promete

El analista Hernán Gómez anunció la tarde de lunes el final del programa "La Maroma Estelar" en Canal Once.

Desde su cuenta personal de Twitter, el también colaborador de EL UNIVERSAL escribió:

"Por razones personales he decidido poner término al proyecto de @LaMaromaEstelar Mi gratitud hacia el @CanalOnceTV, el equipo de producción y todos los que hicieron posible esta gran aventura, incluidos nuestro haters que nos han dado tanta atención. Volveremos y seremos más".

En la emisión del domingo, el show ofreció una reflexión en torno a ataques "de unos cuantos senadores de la oposición y otros pocos comentócratas".

Tenemos una REFLEXIÓN final por hacer Esta es la POSTURA DE #LaMaromaEstelar con respeto a los recientes ataques que se han recibido de parte de unos cuantos Senadores de la oposición y otros pocos comentócratas Estamos a favor de la PLURALIDAD y la LIBERTAD DE EXPRESIÓN pic.twitter.com/DM9lz5ziTj — La Maroma Estelar (@LaMaromaEstelar) 8 de julio de 2019

El comediante de stand up, Carlos Ballarta, anunció el viernes su salida del programa, que conducía con Gómez Bruera. A través de un video en el canal de YouTube del programa, Ballarta explicó que se va por problemas de agenda y “diferencias creativas”, aunque su salida se daría a pocas semanas de una emisión fuertemente criticada luego de entrevistar a estudiantes "blancos" del ITAM.

Ballarta aseguró que aceptó realizar "La Maroma Estelar" por encontrar nuevos retos a la hora de escribir comedia y no "por el dinero, ni la exposición que me pudiera dar".

Tras esa declaración, el standupero aseguró que padece Trastorno de Personalidad por Evitación, por lo que decidió ingresar al programa para "salir de su zona de comfort" y utilizarlo de manera "terapéutica".

"No porque me hayan corrido, no porque haya decidido renunciar por los que me dijeron que era racista. Decidí renunciar por motivos de agenda y diferencias creativas", afirmó.

"La Maroma Estelar" arrancó transmisiones el domingo 19 de mayo como un late show de sátira política para jóvenes, donde se prometía que criticarían "hasta al Presidente".

Aunque en una emisión de junio, una cápsula grabada en el ITAM causó molestia entre usuarios que advirtieron un discurso de discriminación. "¿Cuántos mayordomos tienen en su casa?", les preguntaba Ballarta a dos alumnos de Matemáticas Aplicadas y Negocios.

"Les deseo lo mejor, para Hernán (Gómez) y para Canal Once. No vayan a empezar con teorias conspirativas: que me corrió Canal Once, o el PAN o que se me fueron encima los del ITAM. Nada de eso. Ya no podía por la agenda que tengo y por cuestiones de creatividad, pero nada fuera de lo normal.", sostuvo Ballarta.