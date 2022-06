¡Hay tiro en el PRI! Acusan a Ruiz Massieu de hacerle el trabajo sucio a Morena

La diputada federal priista, Lorena Piñón Rivera, salió en defensa del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al dirigir una carta pública a su correligionaria Claudia Ruiz Massieu Salinas, en la que la acusa de estar haciendo el trabajo sucio a Morena para romper la coalición Va por México, además de que le echa en cara sus resultados cuando fue presidenta del Partido Revolucionario Institucional.

A través de una carta pública, Piñón Rivera aseguró: “Es claro que usted está haciéndole el trabajo sucio a Morena. Escuché con mucho asombro su entrevista con (Carlos) Loret de Mola en Latinus. La desvergüenza con la que usted habló, verdaderamente me sorprende. A pesar del enorme desprestigio político que tiene su apellido y que le ha costado tremendo rechazo popular a nuestro partido, la consideraba una mujer priista”.

Y agregó: “En 2018 usted fue Secretaria General y también Presidenta nacional de nuestro partido y, no sólo perdimos la Presidencia de la República quedando en un rezagado 3er lugar, -con la que quizá ha sido la peor derrota histórica de nuestro partido-, sino además, perdimos las 9 gubernaturas que se disputaron, las 31 fórmulas del Senado y por si todo esto fuera poco: pasamos de tener 205 diputados a la vergonzosa cantidad de 47”.

“Éstos resultados, teniendo todo el apoyo del gobierno federal de (Enrique) Peña Nieto. No imagina ni vislumbra usted la lucha que hoy enfrentamos en contra de esta dictadura extremista. De haber sido usted la Presidenta del PRI en estos tiempos, no tengo ni un ápice de duda, habríamos perdido incluso el registro de nuestro partido político. Todo lo anterior Senadora Salinas, es su legado como Presidenta nacional del PRI”.



Defienden a "Alito"

La acusó además de atacar a Moreno Cárdenas para que Ruiz Massieu “y su grupúsculo”, tomen las riendas del tricolor y se rompa la alianza Va por México.

“Dijo usted, además, que Alejandro Moreno debería dejar la dirigencia y anticipar la renovación del PRI con la clara intención de que usted y su grupúsculo regresen a querer tomar las riendas del partido para negociar posiciones e intereses personales en el 2024 y desde adentro romper la coalición Va X México. ¿Y todo esto a cambio de qué? Del ‘perdón’, embajadas e impunidad que ofrece AMLO a quienes traicionan al PRI como ha sido el caso de varios exgobernadores que por cierto, la actual dirigencia nacional no titubeó en expulsar de nuestras filas”.

Expresa también que los verdaderos priistas decidieron cerrar filas en torno a “Alito” Moreno al tiempo que le dice que abandone al tricolor.

“No, Señora Salinas, no se equivoque, los verdaderos priistas no le vamos a permitir denostar a nuestro partido y dirigencia. Cerramos filas con Alejandro Moreno Cárdenas en su lucha por no permitir que México se convierta en una dictadura”.

Con claridad le digo: si no van a ayudar, no estorben, recojan la poca dignidad que les queda y déjennos luchar a los millones de priistas que amamos profundamente al país. O la otra: váyase ya de una vez por todas al Movimiento Ciudadano, partido al que por cierto usted le hace mucha propaganda y que sólo sirve de esquirol del gobierno restando fuerza a la oposición”.

Asegura que a Moreno Cárdenas no lo impuso ningún Presidente y que recibió un PRI muerto:

“A él no lo impuso ningún Presidente de la República. Debido a su gestión como Presidenta del PRI, el presidente Alito recibió un PRI muerto de facto, con 8% de intención de voto. Pese a lo anterior y dejando la comodidad de continuar siendo Gobernador de su estado, impulsó cambios en nuestros estatutos para poder concretar la que, sin temor a equivocarme, es la alianza opositora más importante de la historia política de nuestro país, Va X México, con el PAN y el PRD.

“Dicha alianza fue la que nos permitió quitarle la mayoría calificada a Morena y a López Obrador en el pasado proceso electoral del 2021, impidiendo que se aprueben reformas claramente nocivas y dañinas para el país, que además, atentan contra la democracia. De manera sistemática, usted y su titiritero tratan de tergiversar y confundir ladrando que ‘el PRI no es competitivo’.

“Sin embargo, son incapaces de ocultar que todas las encuestas recientes como las de El Financiero colocan al PRI con 20% de intención de voto y al PAN con un 19%. De forma contundente, todas las tendencias indican que nuestro partido y el PAN son igual de competitivos, por lo que de ninguna manera estamos corriendo el riesgo de convertirnos en un satélite. Deje ya de distorsionar la realidad”, dice en la carta que difundió en su cuenta de Twitter.

