Guacamaya Leaks: Minimiza Citlalli Hernández hackeo a Sedena

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, minimizó el hackeo por parte de Guacamaya Leaks a información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en donde se revelan presuntos vínculos de funcionarios federales con el crimen organizado.

A pregunta expresa sobre algunas revelaciones producto de este hackeo que vinculan a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, con el crimen organizado en Tabasco, dijo que “no ha habido mucha seriedad de estos supuestos cables filtrados”.

En entrevista, la también senadora por Morena dijo que no ve mucha seriedad en el “Guacamaya Leaks”.

“Ha dicho incluso CitiLab, me parece que ha cuestionado la veracidad de estas filtraciones. Sea cual sea, me parece que lo importante es que estamos ante el escarnio público. Que si hay interés de los periodistas, de la oposición y de las propias autoridades de investigar cualquier de las acusaciones, pues tendrá que haber respuesta, pero la verdad es que no considero serias filtraciones, me parecen que no tienen un sustento claro”.

Por otra parte, exhortó a su compañero de bancada, Armando Guadiana, serenarse porque “la ropa sucia se lava en casa”, ello ante la denuncia del legislador de que existe una supuesta “cargada” desde el gobierno federal a favor de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, para que sea el candidato de su partido al gobierno de Coahuila.

Dijo que será la encuesta la que definirá quién será el abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional a la gubernatura de esa entidad.

“Las encuestas no se equivocan, nos ayudan siempre a tener el pulso de la ciudadanía”, concluyó.

