Gobierno y empresas de EU cabildean contra nuestra iniciativa: Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que al inicio de la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica los ministros de la SCJN han hecho pura argumentación legal y no entraron al fondo del asunto.

El Jefe del Ejecutivo federal acusó al gobierno de Estados Unidos y a empresas de ese país de cabildear contra de su iniciativa.

En la conferencia mañanera, el Mandatario federal recordó que la reforma eléctrica de 2013 consideró entre otras cosas que las hidroeléctricas no producen y no generan energía limpia, pero además, la iniciativa fue aprobada con sobornos porque lo que es producto de un acto de corrupción.

“¿Eso no lo sabían?, claro que lo sabían, eso fue un acto de corrupción, eso es lo que tienen que tomar en cuenta, eso es el fondo, ¿qué no saben los ministros, porque son seres de otro mundo, que esa reforma se aprobó con sobornos?, y que el exdirector de Pemex [Emilio Lozoya] confesó que había entregado dinero a legisladores para que se aprobara la reforma energética?

“¿Eso no va a contar a la hora de decidir? ¿Puede más el poder de las empresas? Que no me vengan a mí con ese cuento de que ‘la ley es la ley’, no, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales, porque que es lo que se está discutiendo, el precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores”, insistió.

El Presidente destacó que se deben corregir todos los abusos que se cometieron cuando se aprobó la reforma eléctrica en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto del PRI.

Reforma que tiene más artículos transitorios como si hubieran hecho otra “constitución, porque fueron los abogados de las empresas y no los legisladores los que redactaron ese texto, dijo.

“No fueron los diputados o senadores, esos nada más votaron; empresas tomaron el Poder Legislativo y sus abogados fueron los que hicieron todos los textos, por eso tantos transitorios relacionados con la industria eléctrica y con el petróleo”, reiteró.

Dijo que enfrentan el predominio de un grupo que sometió a las instituciones de la administración anterior, porque ellos hicieron las leyes de acuerdo a sus intereses en contra del gobierno y de la nación: “Lo que ahora buscan es agravar ese sistema y destruir a la CFE”, señaló.

Advirtió que en la discusión de la reforma de la industria eléctrica hay empresas y gobiernos extranjeros haciendo “lobbying” tanto en la Cámara de Diputados como en el Poder Judicial.

“El gobierno de Estados Unidos, me consta, han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el tratado [T-MEC] cuando no es cierto”, consideró.

Expuso que hay reuniones de los opositores a su gobierno con funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

Aseguró que respeta a todos los gobiernos, “nada más que actuamos con independencia y soberanía”, precisó.

Luego de que el Presidente acusó al gobierno de Estados Unidos de hacer “lobbying” en contra de la reforma, el embajador estadounidense Ken Salazar llegó a Palacio Nacional para un encuentro.