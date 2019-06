Gobierno tiene plan ante aplicación de aranceles de EU; no habrá riesgos ni crisis: AMLO

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que tiene un plan ante la aplicación de aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos, por lo que descartó cualquier riesgo o crisis en la economía mexicana.

En conferencia de prensa extraordinaria en el Museo Naval México de este puerto, el mandatario dijo que para resolver el problema, la primera etapa es llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y no se apliquen los impuestos, por lo que vio un paso favorable en una primera comunicación con el gobierno estadounidense y dijo que hay disponibilidad, no cerrazón, para dialogar y evitar que se apliquen aranceles.

Sin embargo, el plan de gobierno, en una segunda etapa, es la vía legal y acudir a tribunales internacionales de comercio.

Y la tercera etapa, en caso se que se apliquen los aranceles, es un plan para impulsar la economía y resistir estás decisiones de Estados Unidos.

"No nos vamos a meter en guerras comerciales ni en luchas de hegemonías o potencias. No vamos a entrar a una guerra comercial, de aranceles, de impuestos, no queremos esa confrontación con Estados Unidos y otros países. Si hace falta, acudiríamos a tribunales internacionales como está contemplado en los acuerdos de organizaciones internacionales del comercio. Vamos a impulsar la economía para poder enfrentar cualquier circunstancia", dijo.