Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que del 1 de octubre de 2024, hasta la fecha, se han canjeado 8 mil 547 armas de fuego, entre ellas 2 mil 466 armas largas, 5 mil 31 armas cortas y mil 50 granadas, además de miles de cartuchos y cargadores.

También, como parte de la misma iniciativa, más de 6 mil 300 juguetes bélicos han sido intercambiados por juguetes educativos.

Lo anterior forma parte del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, realizado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, mediante el cual la población puede canjear armas por dinero en efectivo de forma anónima.

En conferencia de prensa, Rodríguez detalló que, a través de programas sociales, jornadas comunitarias y acciones de prevención, se han atendido a más de 2 millones 871 mil personas, brindando más de 4 millones 437 mil atenciones en colonias y comunidades con altos índices de violencia.

En el marco de la Campaña por la Paz y Contra las Adicciones, del 6 al 12 de octubre se realizaron 103 talleres de prevención para padres, estudiantes y docentes, con la participación de 32 mil 304 personas.

Además, 14 mil 333 jóvenes expresaron mensajes de esperanza en 107 murales por la paz, y en una sola semana se organizaron 54 ferias de trámites y servicios que beneficiaron a más de 77 mil personas.

Durante las últimas semanas, también se llevaron a cabo actividades culturales y deportivas, entre ellas 19 mil 311 eventos físicos masivos del programa Ponte Pila, con la participación de 1.5 millones de personas, y 79 competencias deportivas con 77 mil atletas.

En materia de desarrollo social, la funcionaria destacó la colocación de la primera piedra del Centro de Desarrollo Comunitario y Parque Deportivo en Salamanca, Guanajuato, así como la entrega de escrituras y títulos de propiedad por parte del Infonavit y el Registro Agrario Nacional en distintos municipios del estado.

Dentro del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha en Michoacán, se han proporcionado más de 118 mil atenciones en 26 ferias por la paz, mientras que en Chiapas 1,878 jóvenes se sumaron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 12 comunidades.

Asimismo, las 32 mesas estatales y 266 regionales por la paz han impulsado 6,323 jornadas comunitarias, con la participación de más de 1.9 millones de personas.

Rosa Icela Rodríguez subrayó que las acciones de seguridad y prevención se realizan en conjunto con diversas secretarías y gobiernos estatales. “Continuamos tocando puertas casa por casa en colonias prioritarias, fortaleciendo la paz desde las comunidades”, afirmó.

