Gibrán Ramírez, analista político que aspiró para la dirigencia nacional de Morena, calificó como un “fracaso total” el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y se dijo exobradorista.

En Tragaluz con Fernando del Collado, para Latinus, el académico hizo un llamado a sacar a la Cuarta Transformación del gobierno para 2024.

-¿Se van en 2024?, se le preguntó.

-Se van a ir en 2024, contestó.

-¿Fracasó entonces el gobierno de AMLO?, se le cuestionó.

-Un fracaso total, respondió.

Agregó que Morena no ha sabido gobernar y López Obrador, “extrañamente”, es su mejor activo: “López Obrador debe aceptar la verdad de su fracaso para dejar libre al movimiento de izquierda que ya casi extinguió”.

“Morena tiene dueño y se hace lo que dice el dueño (...) En Morena no me quieren ni lo quiero yo (...) Morena es una marca que tiene dueño y permite presentarse a procesos electorales a los aliados de ese dueño”, expresó al decir que el partido ya no es un movimiento.

Gibrán Ramírez declaró que el Obradorismo ha sido un movimiento que “ha mudado de principios”: “Yo perdí la fe. Estoy muy molesto por la situación del país y desengañado como millones de los que votamos por López Obradador”.

Aunque no se dijo arrepentido por haber votado por la 4T, Gibrán Ramírez reconoció que el presidente López Obrador “dice muchas insensateces” y que el gobierno va dejando “un México más emproblemado que el que tomó al inicio”.

“Fuimos traicionados los que apoyamos un proyecto contra la desigualdad, fuimos traicionados”, expresó y dijo que ya no le gustaría dirigir Morena.

-¿Fracasó el Obradorismo?, cuestionó Del Collado.

-Totalmente, respondió Gibrán Ramírez al mencionar también una “conspiración de mediocres”.

“Lo acompañan mucho mediocres”, expresó el analista.

Al ser cuestionado si ya lo consideran un traidor, Gibrán Ramírez respondió: “Traicionado sí, como millones que depositamos nuestras esperanzas en un movimiento que nos falló”.

Llamó a poner atención al futuro porque “todo está consumido en el presente, mientras el país se hace inviable” y mencionó que a López Obrador se le ha dejado avanzar demasiado “por fuera del programa político que prometió”.

Gibrán Ramírez aseguró que en Morena se vivieron aportaciones ilegales “todo el tiempo, en todo el país”,

incluso del crimen organizado e indicó que el próximo presidente de México debe investigar a López Obrador para legitimizarse.

Las corcholatas y 2024

Gibrán Ramírez declaró que si se vota por las “corcholatas” de López Obrador para 2024, “seremos responsables de la permanencia de esta política”.

“El autoritarismo se está volviendo común en la vida política de México”, señaló al poner como ejemplo la presencia de la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México.

Aseguró que la candidatura de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no se ha caído “por la terquedad del presidente”.

Mencionó que “todo mundo” debe ser investigado por los accidentes en el Metro de la Ciudad de México, incluida la jefa de Gobierno.

El analista político declaró que a la 4T le importan los pobres, en el sentido de clientelas electorales y a Morena “como votantes”.

Aseguró que el senador y también aspirante presidencial para 2024, Ricardo Monreal, “resiste”: “Es presidenciable”.

"Van a ganar las clases medias si se unen", expresó.

